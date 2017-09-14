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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10900109011090210903

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:58

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.............
Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.

Ніхто нікуди не втече

Возможно.
Но тогда и вы "не втечете". :)

Втечу.
Я вне системы. Я не ворую деньги налогоплательщиков.
Я должен только родителям и детям и больше никому на свете.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Без Донбасса врядли рашка остановит свое "СВО"
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03

16 листопада на саміті Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва Байден має зустрітися з Сі та обговорити війну в Україні та війська КНДР на рф.
Невже піде з посади Лузером? :roll: А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?

  Игорь Алексеевич написав:Трамп на коне при любом варианте.
При первом варианте он дает гарантии, оружие и входит в Украину капитал и крупный бизнес. А вхождение крупного бизнеса в страну - это 100% гарантии на всю жизнь.

Щоб ви розуміли - на цей час обсяг інвестицій з США залишається найбільшим з усіх країн в Україну. За цей рік звідти вклали десь 2 млрд. доларів, переважно у високотехнологічні компанії і це більше, ніж минулого року. Також зросла кількість інвесторів з США. Але ніхто не знає, що зробить Трамп...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03

  prodigy написав:
так у 95% европейців ( які не мають власного бізнеса а працюють за ЗП) к 45рокам немає 100к евро на банківському рахунку (якщо маєш власну квартиру/будинок , дружину і двох дітей), тому що 85-90% місячного доходу уходить на running costs
хомячєство не така поширена стратегія в "розвинутому світі"
Власний бізнес не гарантує запасів на рахунках. Є ймовірність, що там і відємні цифри.
Колись попадалась статистика по васникам нерухомості в сша. Багато хто на пенсії продає житло разом з кредитом і уходить жити в дідовню.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?
На хрена оно ему надо перед уходом. Хотел бы раньше дал, а когда уже закрывается дверь, то главное, что бы пальцы не прищимить..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:17

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?
На хрена оно ему надо перед уходом. Хотел бы раньше дал, а когда уже закрывается дверь, то главное, что бы пальцы не прищимить..

Ну оту допомогу на 6-8 млрд. дотягнув же до останнього.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Можна видаляти пряму цитату Дейвіда Сакса, але від цього аудит України Трампом все одно буде
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Кто будет власть защищать, если посадить силовика? Остальные скажут ну нах и уйдут со службы.

Ніт. Будет очередь стоять к корыту. Все будуть думать что как то там пропетялют.
При сталине следующий НКВДист расстреливал своего попередника. И шо? Очередь на работу стояла.
Так что можно их давить, но видно бояться.
Mimohod
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