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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 10:58
ЛАД написав: Бетон написав:
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Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.
Ніхто нікуди не втече
Возможно.
Но тогда и вы "не втечете".
Втечу.
Я вне системы. Я не ворую деньги налогоплательщиков.
Я должен только родителям и детям и больше никому на свете.
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Бетон
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Додано: Чет 14 лис, 2024 10:59
Без Донбасса врядли рашка остановит свое "СВО"
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lubarec
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03
16 листопада на саміті Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва Байден має зустрітися з Сі та обговорити війну в Україні та війська КНДР на рф.
Невже піде з посади Лузером?
А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?
Игорь Алексеевич написав:
Трамп на коне при любом варианте.
При первом варианте он дает гарантии, оружие и входит в Украину капитал и крупный бизнес. А вхождение крупного бизнеса в страну - это 100% гарантии на всю жизнь.
Щоб ви розуміли - на цей час обсяг інвестицій з США залишається найбільшим з усіх країн в Україну. За цей рік звідти вклали десь 2 млрд. доларів, переважно у високотехнологічні компанії і це більше, ніж минулого року. Також зросла кількість інвесторів з США. Але ніхто не знає, що зробить Трамп...
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fler
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03
prodigy написав:
так у 95% европейців ( які не мають власного бізнеса а працюють за ЗП) к 45рокам немає 100к евро на банківському рахунку (якщо маєш власну квартиру/будинок , дружину і двох дітей), тому що 85-90% місячного доходу уходить на running costs
хомячєство не така поширена стратегія в "розвинутому світі"
Власний бізнес не гарантує запасів на рахунках. Є ймовірність, що там і відємні цифри.
Колись попадалась статистика по васникам нерухомості в сша. Багато хто на пенсії продає житло разом з кредитом і уходить жити в дідовню.
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Banderlog
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:10
fler написав:
А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?
На хрена оно ему надо перед уходом. Хотел бы раньше дал, а когда уже закрывается дверь, то главное, что бы пальцы не прищимить..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:17
Игорь Алексеевич написав: fler написав:
А міг би дати дальнобійну зброю і дозвіл її використовувати як завгодно. Сцикун?
На хрена оно ему надо перед уходом. Хотел бы раньше дал, а когда уже закрывается дверь, то главное, что бы пальцы не прищимить..
Ну оту допомогу на 6-8 млрд. дотягнув же до останнього.
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detroytred
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:25
Можна видаляти пряму цитату Дейвіда Сакса, але від цього аудит України Трампом все одно буде
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Бетон
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Додано: Чет 14 лис, 2024 11:27
Wirująświatła написав:
Кто будет власть защищать, если посадить силовика? Остальные скажут ну нах и уйдут со службы.
Ніт. Будет очередь стоять к корыту. Все будуть думать что как то там пропетялют.
При сталине следующий НКВДист расстреливал своего попередника. И шо? Очередь на работу стояла.
Так что можно их давить, но видно бояться.
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Mimohod
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