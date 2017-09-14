Додано: Чет 14 лис, 2024 16:06

sashaqbl написав: ЛАД написав: Сильный аргумент.

Других, как понимаю, не будет? Сильный аргумент.Других, как понимаю, не будет?

А ви хоч один аргуменит навели?

"НЄ РАЗБИРАЛСЯ" - хрень собача. А ви хоч один аргуменит навели?"НЄ РАЗБИРАЛСЯ" - хрень собача.

"Расстрелять или даже посадить он не может." - хрень собача. Він може звільнити тих, хто відповідає за посадку. Ви це бачили?

"не могу судить, зачем это делается" - аргумент просто офігенний

"а желание похвастаться этим (звільненням) вполне естественно" - це єстєственноє жєланіє коштувало тисяч життів.

Клоунаду зі звільненням ВСІХ воєнкомів у 22 чи 23 ви успішно не помітили...



Мне это не особо интересно. Вы разбирались? Расскажите.Кого? Судей?Вы можете судить?Знаете, почему создаются новые бригады, а не просто пополняются старые?То, что я написал: "это прерогатива военных", - вы не заметили?Каким образом?И я не слышал о больших потерях именно при освобождении Херсона, так же как и в Харьковской операции. Никто тогда об этом не говорил.Или это ваши домыслы?Говорили о больших потерях на плацдарме на левом берегу Днепра, но это к освобождению Херсона отношения не имеет.Заметил. Только всё же в 2023.Так это как раз то, что вы предлагаете: "Він може звільнити тих, хто відповідає за посадку". Вот он и "звільнив". В точном соответствии с вашими пожеланиями. Что ж вы опять не довольны? Тем, что, как оказалось, "звільнення" не решает вопрос?Не буду разбирать "аргументы", ИА и пр.Смешно просто - "Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм? Особенно снижение моб-возраста - было с радостью и аплодисментами воспринято ширнармассами?Печально, что вы оказываетесь в той же компании.А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох. Павел Щелин, в передаче, кот. вчера выкладывало "лохах" тоже говорил. И правильно.Перед Зеленским стояла задача, не имеющая решения. И он её не решил.Единственное решение было вовремя начать переговоры.Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Если даже сейчас тут некоторые учётки Минские соглашения называют "зрадой" и "капитуляцией" и кричат о том, что Донбасс нельзя отдавать.Во-вторых, тогда были большие надежды на сильную поддержку "мирового сообщества" вообще и "партнёров" в частности. Как санкциями, так и оружием.