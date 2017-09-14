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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1090510906109071090810909 ... 10913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:21

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:З останнього - роздача 1000 грн.
хз
Як на мене 1000 смисл мало б. Якби її роздали малоімущим. Якщо складний механізм виконання то скажімо пенсіонерам в кого пенсія 4т і менше.
Воно б мало стимулюючий вплив на економіку. Вбухнув б в харчі і аптеки.
А так роздати всім?
Толку мені її давати? щоб я купив лишніх 20 доларів?

Або на західній Україні збудувати містечко для ВПО які залишилися без житла.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Як на мене 1000 смисл мало б. Якби її роздали малоімущим. Якщо складний механізм виконання то скажімо пенсіонерам в кого пенсія 4т і менше.
Воно б мало стимулюючий вплив на економіку. Вбухнув б в харчі і аптеки.
А так роздати всім?
Толку мені її давати? щоб я купив лишніх 20 доларів?

Малоімущім - так. А по факту роздадуть там, в кого є смартфон з дією...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:22

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Та ше й суспільство не осуджує уклоністів, а підтримує їх.

Чому так сталося хіба не зрозуміло? :mrgreen:

бо надто ефективно ВСУ тримають фронт, а спогади про Бучу вже не такі яскраві. й суспільство вирішило, що ВСУ й так вивезе, а до Закарпаття точно москалі не дійдуть.

Не тільки і не стільки це. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:40

Игорь Алексеевич


После 20 января Трамп ему скажет

Чому вже «після 20 янааря»??
Було ж «осенью Володя выйдет с бумажкой, написанный ему заранее». Сколько вы будете менять прогнозы?
Когда курс 37.5??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:З останнього - роздача 1000 грн.
а освітянам розача взагалі срамота. Діти вже років п'ять у школи не ходять, вже сформувалася паралельне навчання у репетіторів , кому потрібно іспити здавати та іноземні мови. Точно вибори скоро
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Подписание "мобилизационного" закона - который всеравно не работает.
Снижение моб-возраста.
Я уж не говорю о совершенно бездарном плане наступления.
И не менее бездарном плане Победы.
Це все наслідки глобального кидка демократичного світу, на який він повівся весною 22-го. Просто вимушен це робити. А так людина непогана :)
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:06

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сильный аргумент.
Других, как понимаю, не будет?

А ви хоч один аргуменит навели?
"НЄ РАЗБИРАЛСЯ" - хрень собача.
Мне это не особо интересно. Вы разбирались? Расскажите.
"Расстрелять или даже посадить он не может." - хрень собача. Він може звільнити тих, хто відповідає за посадку. Ви це бачили?
Кого? Судей?
"не могу судить, зачем это делается" - аргумент просто офігенний
Вы можете судить?
Знаете, почему создаются новые бригады, а не просто пополняются старые?
То, что я написал: "это прерогатива военных", - вы не заметили?
"а желание похвастаться этим (звільненням) вполне естественно" - це єстєственноє жєланіє коштувало тисяч життів.
Каким образом?
И я не слышал о больших потерях именно при освобождении Херсона, так же как и в Харьковской операции. Никто тогда об этом не говорил.
Или это ваши домыслы?
Говорили о больших потерях на плацдарме на левом берегу Днепра, но это к освобождению Херсона отношения не имеет.

Клоунаду зі звільненням ВСІХ воєнкомів у 22 чи 23 ви успішно не помітили...
Заметил. Только всё же в 2023.
Так это как раз то, что вы предлагаете: "Він може звільнити тих, хто відповідає за посадку". Вот он и "звільнив". В точном соответствии с вашими пожеланиями. Что ж вы опять не довольны? Тем, что, как оказалось, "звільнення" не решает вопрос?

Не буду разбирать "аргументы" hunter, ИА и пр.
Смешно просто - "Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм? Особенно снижение моб-возраста - было с радостью и аплодисментами воспринято ширнармассами?

Печально, что вы оказываетесь в той же компании.

А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох. Павел Щелин, в передаче, кот. вчера выкладывал flyman о "лохах" тоже говорил. И правильно.

Перед Зеленским стояла задача, не имеющая решения. И он её не решил.
Единственное решение было вовремя начать переговоры.
Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Если даже сейчас тут некоторые учётки Минские соглашения называют "зрадой" и "капитуляцией" и кричат о том, что Донбасс нельзя отдавать.
Во-вторых, тогда были большие надежды на сильную поддержку "мирового сообщества" вообще и "партнёров" в частности. Как санкциями, так и оружием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:12

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


После 20 января Трамп ему скажет

Чому вже «після 20 янааря»??
Було ж «осенью Володя выйдет с бумажкой, написанный ему заранее». Сколько вы будете менять прогнозы?
Когда курс 37.5??


Осенью он уже ездил по миру с бумажкой о мире, которую ему написали. Все думали, что Байден и дальше будет у Власти. Но, теперь планы поменялись и в срочном порядке надо вместо написанного плана на бумажке готовится к выборам. 37,5 ещё всё впереди, когда подпишут договора о оконч. войны. Мы дадим амер. инвесторам вливать в экономику Украины млрд. дол. Уже сейчас евро резко сдаёт.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:16

  d44 написав:
  sashaqbl написав:З останнього - роздача 1000 грн.
а освітянам розача взагалі срамота. Діти вже років п'ять у школи не ходять, вже сформувалася паралельне навчання у репетіторів , кому потрібно іспити здавати та іноземні мови. Точно вибори скоро

Чому зараз не ходять? Ну, в прифронтових містах заборонено без наявності бомбосховищ. А подалі від фронту?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:19

  _hunter написав:Я уж не говорю о совершенно бездарном плане наступления.
И не менее бездарном плане Победы.

Толи дело ваш блестящий ̶м̶а̶р̶ш̶-̶б̶р̶о̶с̶о̶к̶ план в Германию.))
  _hunter написав:И не менее бездарном плане Победы.

И не менее блестящий план сидеть на шее немецких налогоплательщиков.))
fler
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