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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1090610907109081090910910 ... 10913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:20

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Та ше й суспільство не осуджує уклоністів, а підтримує їх.
Чому так сталося хіба не зрозуміло? :mrgreen:
1 Теза-
Суспільство не осуджує ухилянтів - я вважаю маніпулятивною і НЕ ВІРНОЮ.
2 На мою думку , тих кого реально можна назвати ухилянтами - 2-3 млн ( з 40 млн , тобто не більше 5%)
3 А от те що Закони прописані так, що ВСІ хто не в ЗСУ (39 млн з 40 , або 9млн з 10 мобпритатних 90%) - ухилянти - це якраз і є найбільшою помилкою влади

І на цій помилці розганяються зради і паразитують дурні.

ПС
До закону про кооперацію - все населення СРСР можна було назвати спекулянтами
Після введення Закону-на наступний ранок спекулянти-шкідники перетворились у кооператорів-бізнесменів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох.

Вибачте, але ще в 19 говорили, що він ДОВБОЙОБ. А ви зараз починаєте це виправдовувати тим, що йому поставили задачу яка немає вирішення.

  ЛАД написав:В точном соответствии с вашими пожеланиями.
нє, це побажання тих, хто голосував за клоуна - щоб рубали всіх з плеча. Я все таки за індивідуальну відповідальність і системність, а не отаке звільнення тих, хто потрапив під гарячу руку.
  ЛАД написав:"Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм?
популізм. Закон майже 2 роки лежав в нього на столі, а він ніяк не міг підписати, поки не припекло...
  ЛАД написав:Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован.
Я не згоден з першим реченням. Але з причиною в другому я погоджуюсь. І саме це й називається популізмом.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:25

  ЛАД написав:не говорил.
Перед Зеленским стояла задача, не имеющая решения. И он её не решил.
Единственное решение было вовремя начать переговоры.
Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Если даже сейчас тут некоторые учётки Минские соглашения называют "зрадой" и "капитуляцией" и кричат о том, что Донбасс нельзя отдавать.


Увы, вынужден согласиться. При всей моей неприязни к потужному-буквально сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками.
Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?
Отменить все отсрочки,брони, расширить диапазон возрастов до 16-70 и загнать всех в пехоту.Вот реально все 11 миллионов.
Потом повторить вопрос-посидев недельку в воде по колено, под КАБами, жуя сухпаек и копая землю лопатами- уверен, согласятся на все что угодно, лишь бы их выпустили.
Лицемерам уготовлен особый котел в аду :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками.
Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?

такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:35

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:---------------------------
ЛАД
Та ше й суспільство не осуджує уклоністів, а підтримує їх.
-----------------------------
Чому так сталося хіба не зрозуміло? :mrgreen:

бо надто ефективно ВСУ тримають фронт, а спогади про Бучу вже не такі яскраві. й суспільство вирішило, що ВСУ й так вивезе, а до Закарпаття точно москалі не дійдуть.

Не тільки і не стільки це. :mrgreen:

Згоден.
+ "сорти" при мобілізації. Зокрема те, що не воюють "діточки" можновладців.
+ "бусифікація".
+ погана робота ВЛК і ТЦК.
+ ще багато чого.
Але все ж таки, на мій погляд, головне це небажання багатьох воювати за будь-яких умов. Пасіонарії-добровольці в основному скінчилися ще в 2022, а "гречкосії" не хочуть. І немає дійових інструментів примусу. На відміну від часів ВВВ. "Бусифікація" це більше наслідок, а не причина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:36

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками.
Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?

такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)

От добре коли Є віра. Навіть не так, ВІРА в святого Трампонія ))

Що все у нього вийде.
І пофіг, что Трамп вже був президентом і відомі його зовнішні політичні "успіхи"

А до цього була віра в святого ЗЕ!

І всі оці віруни, без винятків, ніяк не хочуть бачити Путіна в цій війні
Якось воно само почалось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:є ще показник втрат. якщо йде розмін умовно 1 на 10, то такі ділянки фронту теж є сенс тримати. така жорстка математика війни

відчуваються задатки комбрига. вас сильно бентежить що невдалось Успіха так розміняти?
P.S. Те саме лицемірство про яке писали вище
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:42

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:"Жиром" я называю капитал от 100куе. Массового таких сбережений нет. Может в Киеве 200-300 тыс семей с такими деньгами наберётся.


так у 95% европейців ( які не мають власного бізнеса а працюють за ЗП) к 45рокам немає 100к евро на банківському рахунку (якщо маєш власну квартиру/будинок , дружину і двох дітей), тому що 85-90% місячного доходу уходить на running costs

не скажу за всех, но 2 друга детства живут за бугром. Накопительством они не занимаются от слова вообще. Авто, квартира, мебель, ремонт - всё в кредите. Даже в туры за кредитные ездят. До смешного, когда то один потерял телефон В 2000х почти роскошь) и через час уже купил другой в кредит. Потом автоматически снимается с зарплаты какой-то %. Когда то предложмл одному из них купить недвижимость дёшево (срочная продажа) так он сказал у него всего 3кевро на карте, на суперпожарный случай. Кредит покрывает всё, нет смысла копить. У нас другая модель потребления и стоимость денег. Можно конечно военкому кредитными откашлять, но забодаешься отдавать 300 тыс по 45% годовых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 14 лис, 2024 16:45, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:42

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сильный аргумент.
Других, как понимаю, не будет?

А ви хоч один аргуменит навели?
"НЄ РАЗБИРАЛСЯ" - хрень собача.
Мне это не особо интересно. Вы разбирались? Расскажите.
"Расстрелять или даже посадить он не может." - хрень собача. Він може звільнити тих, хто відповідає за посадку. Ви це бачили?
Кого? Судей?
"не могу судить, зачем это делается" - аргумент просто офігенний
Вы можете судить?
Знаете, почему создаются новые бригады, а не просто пополняются старые?
То, что я написал: "это прерогатива военных", - вы не заметили?
"а желание похвастаться этим (звільненням) вполне естественно" - це єстєственноє жєланіє коштувало тисяч життів.
Каким образом?
И я не слышал о больших потерях именно при освобождении Херсона, так же как и в Харьковской операции. Никто тогда об этом не говорил.
Или это ваши домыслы?
Говорили о больших потерях на плацдарме на левом берегу Днепра, но это к освобождению Херсона отношения не имеет.

Клоунаду зі звільненням ВСІХ воєнкомів у 22 чи 23 ви успішно не помітили...

Не буду разбирать "аргументы" hunter, ИА и пр.
Смешно просто - "Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм? Особенно снижение моб-возраста - было с радостью и аплодисментами воспринято ширнармассами?

Вы забываете о том, что ширнармассы сейчас делятся на две большие половины: те, кто "там", и все остальные.
Бесмысленное снижение на два года - это именно на ту половину. Аналогично с моб-законом - штрафы тцкшники выписывать так и не научились, а ихний бандитизм легализировать "не шмагла".
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І всі оці віруни, без винятків, ніяк не хочуть бачити Путіна в цій війні
Якось воно само почалось

Ок, допустимо Путін хоче воювати до останнього і ніхто/ніщо на нього не повпливає. Пряме питання - ти себе бачиш яким в черзі, останнім чи передостаннім?
Letusrock
 
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