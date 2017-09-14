Игорь Алексеевич написав:.......... 37,5 ещё всё впереди, когда подпишут договора о оконч. войны. Мы дадим амер. инвесторам вливать в экономику Украины млрд. дол. Уже сейчас евро резко сдаёт.
"евро резко сдаёт", а гривня вдруг резко укрепится? У нас маленькие долги? У нас огромные экспортные возможности? "Мы дадим амер. инвесторам", а они возьмут? Вы уверены, даже не зная на каких условиях закончится война? Нет, конечно, возможно, если после войны провести конфискационную денежную реформу как в 1947 и запретить хождение валюты в Украине. А если ещё и провести деноминацию, то гривня вообще может стать самой сильной (в смысле дорогой) валютой в мире.
После 20 января. всё изменится. Хотите воевать скажет нам Трамп, да нет проблем. Хоть 10 летние, хоть 80 летние пусть берут оружие. Но, есть только одно БОЛЬШОЕ НО, без Америки, без денег Америки, без оружия Америки. На этом всё - приплыли... Через пару недель пуйло будет под Киевом. Европа без Америки, тоже даст задний ход. Или у меня есть план №1, план №2 и точка скажет Трамп. Кто не соглашается я не виноват. Мы будем соглашаться на любой план, т.к диктуют свои условия тот кто сильнее, у кого есть деньги и оружие.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 14 лис, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів.
Господар Вельзевула написав:сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками. Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?
такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)
Shaman написав:є ще показник втрат. якщо йде розмін умовно 1 на 10, то такі ділянки фронту теж є сенс тримати. така жорстка математика війни
відчуваються задатки комбрига. вас сильно бентежить що невдалось Успіха так розміняти? P.S. Те саме лицемірство про яке писали вище
При всем моём отношении к шаману, в этом случае должен его поддержать. Не знаю конкретно о Бахмуте, но гораздо эффективнее и легче держать оборону в городе, чем в поле. Меньше потерь у обороняющихся и больше у атакующих. А втрати есть везде.
Американский Шарий. Зря Бигдан ушел из соцсетей. Мы с Игорем переписываемся время от времени. Видение мира и мысли по этому поводу у нас совпадают процентов на девяносто девять. Так вот, он сейчас подкинул хорошую мысль.
То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и pohuy. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра.
Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра. Просто идиоты.
Эти же… Я не хочу сказать, что это абсолютное зло - но пришли они точно не поржать. Они пришли - тоже! - переделывать мир. Изменять его полярность. Изменять мироустройство. И они предельно целеустремленны, серьезны, идейны и мотивированы. И сильны.
Те были веселые идиоты - эти идиоты уверенные и целенаправленные. Бигдан вот говорит, что в Штатах сейчас пришел к власти не коллективный Зеленский, а коллективный Шарий. Не уверен.
Шарий не был столь целенаправлен. Он был просто продажен. А эти - идейные искренне. И это будет предельно деструктивная сила.
Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны.
Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которая влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки, и всему этому будет советовать Маск…
А командовать всем эти будет Рыжая Волосатая Халва, имеющая монобольшинство в Сенате, в Палате, В Суде, набравшая 311 голосов выборщиков, взявшая все семь колеблющихся штатов и получившая тем самым полный, абсолютный картбланш от населения - в США еще не было такого президента, в руках которого сосредоточено СТОЛЬКО власти, система сдержек и противовесов, всегда и отличавшая Штаты, в этот раз поломалась - и которого поддерживают все ебанутые всего мира всех мастей, от кью-анонов и антиваксеров до плоскоземельщиков и свидетелей инопланетян… Это будет катастрофа мирового масштаба. Мир ебнулся. Все. Ваш Дед.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 14 лис, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы уверены, даже не зная на каких условиях закончится война?
А что есть много вариантов окончания войны?. Здесь даже школьник их знает, особенно когда нет денег, оружия и людей. Или мы готовы будем диктовать всему миру свои условия?. Сегодня все ложаться под Трампа, а он не любит сюсю... долго. У него будет всё быстро или...или... Да и к ЗЕ Трамп относится без особых симпатий, даже больше можно сказать, как к кл...
_hunter написав:............. Вы забываете о том, что ширнармассы сейчас делятся на две большие половины: те, кто "там", и все остальные. Бесмысленное снижение на два года - это именно на ту половину. Аналогично с моб-законом - штрафы тцкшники выписывать так и не научились, а ихний бандитизм легализировать "не шмагла".
Не забываю. Но, во-первых, всё же далеко не половины (если "там" имеется ввиду за границей). Во-вторых, тем, кто "там", снижение с 27 до 25 до лампочки. А тем, кто здесь, это совсем даже не бессмысленное. Что касается штрафов, статистики не имею. А легализовать "бандитизм" ТЦК слишком сложно. Для этого надо не просто принять новый закон, а пересмотреть кучу существующих.
ЛАД написав:не говорил. Перед Зеленским стояла задача, не имеющая решения. И он её не решил. Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Если даже сейчас тут некоторые учётки Минские соглашения называют "зрадой" и "капитуляцией" и кричат о том, что Донбасс нельзя отдавать.
Увы, вынужден согласиться. При всей моей неприязни к потужному-буквально сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками. Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия? Отменить все отсрочки,брони, расширить диапазон возрастов до 16-70 и загнать всех в пехоту.Вот реально все 11 миллионов. Потом повторить вопрос-посидев недельку в воде по колено, под КАБами, жуя сухпаек и копая землю лопатами- уверен, согласятся на все что угодно, лишь бы их выпустили. Лицемерам уготовлен особый котел в аду
чи мав, чи не мав, чи вигадав...
бо накид класний, але таких індивідів не існує в природі...