Американский Шарий. Зря Бигдан ушел из соцсетей. Мы с Игорем переписываемся время от времени. Видение мира и мысли по этому поводу у нас совпадают процентов на девяносто девять.

Так вот, он сейчас подкинул хорошую мысль.



То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и pohuy.

Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами.

Но в целом-то - они хотели добра.



Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра.

Просто идиоты.



Эти же… Я не хочу сказать, что это абсолютное зло - но пришли они точно не поржать. Они пришли - тоже! - переделывать мир. Изменять его полярность. Изменять мироустройство. И они предельно целеустремленны, серьезны, идейны и мотивированы.

И сильны.



Те были веселые идиоты - эти идиоты уверенные и целенаправленные.

Бигдан вот говорит, что в Штатах сейчас пришел к власти не коллективный Зеленский, а коллективный Шарий.

Не уверен.



Шарий не был столь целенаправлен. Он был просто продажен. А эти - идейные искренне.

И это будет предельно деструктивная сила.



Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны.



Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которая влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки, и всему этому будет советовать Маск…



А командовать всем эти будет Рыжая Волосатая Халва, имеющая монобольшинство в Сенате, в Палате, В Суде, набравшая 311 голосов выборщиков, взявшая все семь колеблющихся штатов и получившая тем самым полный, абсолютный картбланш от населения - в США еще не было такого президента, в руках которого сосредоточено СТОЛЬКО власти, система сдержек и противовесов, всегда и отличавшая Штаты, в этот раз поломалась - и которого поддерживают все ебанутые всего мира всех мастей, от кью-анонов и антиваксеров до плоскоземельщиков и свидетелей инопланетян…

Это будет катастрофа мирового масштаба.

Мир ебнулся. Все.

Ваш Дед.