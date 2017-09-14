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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109081090910910109111091210913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:06

  Letusrock написав:
  pesikot написав:І всі оці віруни, без винятків, ніяк не хочуть бачити Путіна в цій війні
Якось воно само почалось

Ок, допустимо Путін хоче воювати до останнього і ніхто/ніщо на нього не повпливає. Пряме питання - ти себе бачиш яким в черзі, останнім чи передостаннім?

Допустимо ? Він цього і хоче.
Тому, всі пройдемо через окопи

А ти не хочешь бачити Путіна, віришь, що святий Трампоній якось вирішить

Я і раніше питав, як може Трамп вплинути на Путіна ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:08

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, даже не зная на каких условиях закончится война?
А что есть много вариантов окончания войны?.
Здесь даже школьник их знает, особенно когда нет денег, оружия и людей.
Или мы готовы будем диктовать всему миру свои условия?. Сегодня все ложаться под Трампа, а он не любит сюсю... долго. У него будет всё быстро или...или...
Да и к ЗЕ Трамп относится без особых симпатий, даже больше можно сказать, как к кл...

звісно, ви все знаєте - й який буде курс долара, й який буде мирний план Трампа :lol:

а інші не знають, включно з Трампом, саме зараз вони й обговорюють РІЗНІ варіанти...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:І всі оці віруни, без винятків, ніяк не хочуть бачити Путіна в цій війні
Якось воно само почалось

Ок, допустимо Путін хоче воювати до останнього і ніхто/ніщо на нього не повпливає. Пряме питання - ти себе бачиш яким в черзі, останнім чи передостаннім?

хотіти він може й хоче - але може зараз він лише до 2025. й умови, які досягнуть в 2025, залежить й від того, зараз ми чинимо спротив чи задеремо лапки вгори...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я і раніше питав, як може Трамп вплинути на Путіна ?

Через передачу всего современного оружия Украине и даже амер. инстр. приедут в Украину. А когда пару раз серьезно бахнет по Москве, то окружение пуйла почухает репу. И кстати сразу все оружие даст и Европа.
Будет типа как с узкоглазыми сейчас в раше. Они воюют не в Украине а на терр. раши. Так и здесь, Америка и Европа не воюет, а только ПРОДАЁТ оружие Украине за счёт конф. денег у раши. Всё строго не нарушая законов. Воюет Украина и раша.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:18

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Я і раніше питав, як може Трамп вплинути на Путіна ?

Через передачу всего современного оружия Украине и даже амер. инстр. приедут в Украину. А когда пару раз серьезно бахнет по Москве, то окружение пуйла почухает репу. И кстати сразу все оружие даст и Европа.

И откуда такая уверенность ?

Трамп и джавелины дал, только после того, как Конгресс его обязал это сделать
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При всем моём отношении к шаману, в этом случае должен его поддержать.
Не знаю конкретно о Бахмуте

Було багато інфо від союзників та експертів що в певний момент продовження оборони в Бахмуті стало більш політично- ніж військово- доцільним
Починаючи з лютого, Білий дім відкрито говорить, що подальша оборона Бахмута ризикована і забирає надто багато ресурсів.
.... думки стосовно утримання Бахмута з боку Залужного і Сирського розійшлися. Залужний нібито виступав за виведення військ, Сирський – за продовження оборони. За версією видання, Зеленський зайняв позицію останнього.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:20

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, даже не зная на каких условиях закончится война?
А что есть много вариантов окончания войны?.
Здесь даже школьник их знает, особенно когда нет денег, оружия и людей.
Или мы готовы будем диктовать всему миру свои условия?. Сегодня все ложаться под Трампа, а он не любит сюсю... долго. У него будет всё быстро или...или...
Да и к ЗЕ Трамп относится без особых симпатий, даже больше можно сказать, как к кл...

Вариантов достаточно много.
Будет мир или перемирие?
Где пройдёт линия рпв?
Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины?
Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко?
Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме?
Какая власть будет в Украине после выборов?
Это так, что сходу пришло в голову.
О "симпатиях" Трампа ничего сказать не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Трамп и джавелины дал, только после того, как Конгресс его обязал это сделать

У него др. подход, как у любого процв. бизнесмена. Эти люди не любят долго ходить около, да около. Там чётко вопрос - ответ - деньги. Кто не прнинимает такую постановку дела, то выходит бедным и нищим.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вариантов достаточно много.
Будет мир или перемирие?
Где пройдёт линия рпв?
Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины?
Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко?
Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме?
Какая власть будет в Украине после выборов?
Это так, что сходу пришло в голову.
О "симпатиях" Трампа ничего сказать не мог

Все эти варианты помещаются на одном листке и в одном практич. формате. На это нужны не годы, а достаточно раб. группам мес. разработать все соглашения для подписания всех сторон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 17:33

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:При всем моём отношении к шаману, в этом случае должен его поддержать.
Не знаю конкретно о Бахмуте

Було багато інфо від союзників та експертів що в певний момент продовження оборони в Бахмуті стало більш політично- ніж військово- доцільним
Починаючи з лютого, Білий дім відкрито говорить, що подальша оборона Бахмута ризикована і забирає надто багато ресурсів.
.... думки стосовно утримання Бахмута з боку Залужного і Сирського розійшлися. Залужний нібито виступав за виведення військ, Сирський – за продовження оборони. За версією видання, Зеленський зайняв позицію останнього.

Я писал, что конкретно о Бахмуте сказать не могу.
"інфо від союзників та експертів" это не "глас Бога". Они в начале тоже говорили о том, что мы продержимся не больше недели.
"думки стосовно утримання Бахмута" вполне могли расходиться. И это естественно. Сказать точно никто не мог и не может. Риски, наверное, были. Так войны без риска не бывает. Но риск, возможно, оказался оправданным. Во всяком случае, окружения под Бахмутом не было.
ЛАД
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