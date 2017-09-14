ЛАД написав:Вариантов достаточно много. Будет мир или перемирие? Где пройдёт линия рпв? Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины? Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко? Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме? Какая власть будет в Украине после выборов? Это так, что сходу пришло в голову. О "симпатиях" Трампа ничего сказать не мог
Все эти варианты помещаются на одном листке и в одном практич. формате. На это нужны не годы, а достаточно раб. группам мес. разработать все соглашения для подписания всех сторон.
Не вспомните, сколько лет шёл разговор о выводе амер. войск из Вьетнама? По каждому из этих вопросов можно спорить ооочень долго. С неизвестным результатом. Если, конечно, речь не идёт о безоговорочной капитуляции. Тогда это всё решается легко и быстро. Но тогда никаких амер. инвестиций точно не будет. Вообще никаких.
Уряд розраховує взяти кошти на "тисячу Зеленського" з Фонду безробіття – Підласа.
Водночас вона не розраховує, що 1000 грн підтримки візьме 30 млн людей. Її оцінка, що до програми доєднається менше ніж 15 мільйонів осіб, бо наразі незрозуміло, як "тисяча" буде нараховуватися дітям. "Якщо на картку батьків, то 15 млн – реалістична оцінка", - підсумувала вона. https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/14/721821/
ЛАД написав:А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох.
Вибачте, але ще в 19 говорили, що він ДОВБОЙОБ. А ви зараз починаєте це виправдовувати тим, що йому поставили задачу яка немає вирішення.
1. Считаете, что задача имела решение? Могу предположить, что вы гениальный полководец, современный Александр Великий. Будьте так любезны, расскажите мне сирому, какое решение? 2. Не возражаете, если я вас так начну называть не "ще в 19", а в 2024?
ЛАД написав:В точном соответствии с вашими пожеланиями.
нє, це побажання тих, хто голосував за клоуна - щоб рубали всіх з плеча. Я все таки за індивідуальну відповідальність і системність, а не отаке звільнення тих, хто потрапив під гарячу руку.
Всё время писали, что взяточники все начальники ТЦК и все ВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.
ЛАД написав:"Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм?
популізм. Закон майже 2 роки лежав в нього на столі, а він ніяк не міг підписати, поки не припекло...
Так, простите, популизм это то, что он подписал закон, или то, что 2 года не подписывал? И подписанный закон не совсем совпадает с тем, который был изначально. И насколько помню, споры и корректировки закона шли чуть ли не до последнего дня.
ЛАД написав:Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован.
Я не згоден з першим реченням. Але з причиною в другому я погоджуюсь. І саме це й називається популізмом.
Продолжаете считать, что "никаких переговоров" и "война до последней вербы"? Популизм это понимание того, что договор, который он подпишет, не будет ратифицирован? И если вы не згодні с тем, чтобы вести переговоры, так он,можете считать, согласился с вашим мнением. Это популизм?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 лис, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:1 Теза- Суспільство не осуджує ухилянтів - я вважаю маніпулятивною і НЕ ВІРНОЮ. 2 На мою думку , тих кого реально можна назвати ухилянтами - 2-3 млн ( з 40 млн , тобто не більше 5%) 3 А от те що Закони прописані так, що ВСІ хто не в ЗСУ (39 млн з 40 , або 9млн з 10 мобпритатних 90%) - ухилянти - це якраз і є найбільшою помилкою влади І на цій помилці розганяються зради і паразитують дурні. ПС До закону про кооперацію - все населення СРСР можна було назвати спекулянтами Після введення Закону-на наступний ранок спекулянти-шкідники перетворились у кооператорів-бізнесменів...
Это что за законы тыкие?
Діючі. В яких відсутні речі неприпустимі для основної маси корисних ідіотів або всьопропалістів і неВсьоТаАдназначників... Наприклад Для мене Є військові ЗСУ які ВСІ поважні, але деякі з НИХ для мене НАЙПОВАЖНІШІ (наприклад розвідка, піхота тобто всі хто на нулі) Є поважні , хоча й мене ніж перша група - це ті хто БУВАЮТЬ на нулі Потім поважна але менш поважніша від попередньої групи - ті хто ПІДТРИМУЄ тих хто на нулі.... Тепер є ті хто в тилу.... Згідно нинішніх законів в тилу всього 1 млн поважних - ті хто під бронею При цьому основна маса тут присутніх вважає що половина з цього 1 млн - не поважні бо КУПИЛИ бронь... От і виходить тільки 1 млн поважних і 9 млн мужиків мобілізаційного віку+12 млн жінок такого ж віку - ухилянти тієї чи іншої категорії( від ухилянт простий до ухилянт злосний)
А такого бути не може Не може існувати Держава в якій 3% - поважних і 97 % ухилянти різних градацій... Але Україна існує і бореться...Отже десь логічна нестиковка І пояснюється вона просто Якщо по фронту розібрались То в тилу Є супер поважні - ті хто 10% на себе і 90% на фронт ( наприклад діти які збирають своїми піснями десячтки тисяч, пенсіонери які тримають скотину з якої роблять консерви для ЗСУ чи плетуть вяжуть , бізнесмени які по 1 млрд/рік витрачають(Порошенко) чи навіть по 0,1 млн в рік Є так само поважні..ті хто 50% свого часу працюють на себе і на сімю і 50% на фронт Є трошки менш поважні - ті хто 70% на себе і 30% на фронт Найменш поважні - 90% на себе і 10% на фронт
Всіх інших можна причисляти до категорій ухилянти різної градації. І цих не думаю що більше 5-10%... Тобто 90% населення України тим чи іншим макаром БОРЕТЬСЯ за свою незалежність А 10% населення, розуміючи що воно в меншості пробує замазати в лайно всіх навколо щоб не виділятись.
ЛАД написав:не говорил. Перед Зеленским стояла задача, не имеющая решения. И он её не решил. Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Если даже сейчас тут некоторые учётки Минские соглашения называют "зрадой" и "капитуляцией" и кричат о том, что Донбасс нельзя отдавать.
Увы, вынужден согласиться. При всей моей неприязни к потужному-буквально сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками. Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия? Отменить все отсрочки,брони, расширить диапазон возрастов до 16-70 и загнать всех в пехоту.Вот реально все 11 миллионов. Потом повторить вопрос-посидев недельку в воде по колено, под КАБами, жуя сухпаек и копая землю лопатами- уверен, согласятся на все что угодно, лишь бы их выпустили. Лицемерам уготовлен особый котел в аду :mrgreen:
+100500!👍👍👍 за весь допис вище!
То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота
_hunter написав:............. Вы забываете о том, что ширнармассы сейчас делятся на две большие половины: те, кто "там", и все остальные. Бесмысленное снижение на два года - это именно на ту половину. Аналогично с моб-законом - штрафы тцкшники выписывать так и не научились, а ихний бандитизм легализировать "не шмагла".
Не забываю. Но, во-первых, всё же далеко не половины (если "там" имеется ввиду за границей). Во-вторых, тем, кто "там", снижение с 27 до 25 до лампочки. А тем, кто здесь, это совсем даже не бессмысленное. Что касается штрафов, статистики не имею. А легализовать "бандитизм" ТЦК слишком сложно. Для этого надо не просто принять новый закон, а пересмотреть кучу существующих.
Так это и называется популизмом: "я так старался, такой сложный закон подписывал, но не получилось"
А по достижениям - я так понимаю - нечего сказать?
Господар Вельзевула написав:сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками. Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?
такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)
Я би з них створив піхотну бригаду "світлячків у тєплєку"!