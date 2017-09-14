Додано: Чет 14 лис, 2024 17:57

sashaqbl написав: ЛАД написав: А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох. А, вообще-то, всё понятно и элементарно. Лидер, при котором государство одерживает победы - герой; лидер, при котором государство терпит поражение - лох.

Вибачте, але ще в 19 говорили, що він ДОВБОЙОБ. А ви зараз починаєте це виправдовувати тим, що йому поставили задачу яка немає вирішення. Вибачте, але ще в 19 говорили, що він ДОВБОЙОБ. А ви зараз починаєте це виправдовувати тим, що йому поставили задачу яка немає вирішення.

ЛАД написав: В точном соответствии с вашими пожеланиями. В точном соответствии с вашими пожеланиями. нє, це побажання тих, хто голосував за клоуна - щоб рубали всіх з плеча. Я все таки за індивідуальну відповідальність і системність, а не отаке звільнення тих, хто потрапив під гарячу руку. нє, це побажання тих, хто голосував за клоуна - щоб рубали всіх з плеча. Я все таки за індивідуальну відповідальність і системність, а не отаке звільнення тих, хто потрапив під гарячу руку.

ЛАД написав: "Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм? "Подписание "мобилизационного" закона. Снижение моб-возраста" это тоже популизм? популізм. Закон майже 2 роки лежав в нього на столі, а він ніяк не міг підписати, поки не припекло... популізм. Закон майже 2 роки лежав в нього на столі, а він ніяк не міг підписати, поки не припекло...

ЛАД написав: Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Единственное решение было вовремя начать переговоры. Но, во-первых, он не получил бы тогда поддержку народа и любой договор с уступками не был бы ратифицирован. Я не згоден з першим реченням. Але з причиною в другому я погоджуюсь. І саме це й називається популізмом. Я не згоден з першим реченням. Але з причиною в другому я погоджуюсь. І саме це й називається популізмом.

1. Считаете, что задача имела решение?Могу предположить, что вы гениальный полководец, современный Александр Великий. Будьте так любезны, расскажите мне сирому, какое решение?2. Не возражаете, если я вас так начну называть не "ще в 19", а в 2024?Всё время писали, что взяточникиначальники ТЦК иВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.Так, простите, популизм это то, что он подписал закон, или то, что 2 года не подписывал?И подписанный закон не совсем совпадает с тем, который был изначально. И насколько помню, споры и корректировки закона шли чуть ли не до последнего дня.Продолжаете считать, что "никаких переговоров" и "война до последней вербы"?Популизм это понимание того, что договор, который он подпишет, не будет ратифицирован?И если вы не згодні с тем, чтобы вести переговоры, так он,можете считать, согласился с вашим мнением. Это популизм?