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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:16
Letusrock написав: Успіх написав:
То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота
Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))Залишилось уламати
чоловіка флер і ще деяких "синів"
Ну там, наче, важкий випадок))
Хіба "уламати" їх в прямому сенсі цього слова
Руки... ребра...
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:18
ЛАД написав:
Всё время писали, что взяточники все начальники ТЦК и все ВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.
Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.
Я впевнений, що більшість таки була хабарниками. Але це не означає, що треба міняти ВСІХ.
Щодо довбоєбізму відправки полковників-воєнкомів в бойові бригади на посади що відповідають їхньому званню я писав ще тоді.
Але зрештою, верховний головноєбланствующий зробив те, про що писали. Це не популізм?
Точніше популістичні заяви, бо не поміняли на комісованих.
Тепер щодо "саджати". Скільки міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів було поміняно? Їх призначає клоун, і їхні підлеглі мають саджати...
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:19
budivelnik написав: _hunter написав:
..............
Это что за законы тыкие?
Діючі.
В яких відсутні речі неприпустимі для основної маси корисних ідіотів або всьопропалістів і неВсьоТаАдназначників...
Наприклад
Для мене
Є військові ЗСУ які ВСІ поважні, але деякі з НИХ для мене НАЙПОВАЖНІШІ (наприклад розвідка, піхота тобто всі хто на нулі)
Є поважні , хоча й мене ніж перша група - це ті хто БУВАЮТЬ на нулі
.......
Не надо выдавать свои личные
взгляды за "діючі закони".
В "діючих законах" нет "більш чи менш" поважних. И нет признания всех, кто не на фронте или не имеет бронь, "ухилянтами".
"Ухилянти" только те, кто скрывается от ТЦК, не обновили данные и не является по повесткам.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 14 лис, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:20
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Это что за законы тыкие?
Діючі.
А чуть-чуть конкретнее можно?
- номера там, статьи...
Потому как по _действующим_ - ухылянт это только человек, получивший соответствующий приговор суда. Других толкований нет.
Тоді на підставі чого взагалі зявився термін УХИЛЯНТ
такого терміну юридично взагалі ніде не існує
УХИЛЯНТ - це термін який ніде не описаний, але яким постійно користуються ворожі пропогандисти з сторони педерації ,і корисні ідіоти які потрапили під вплив ворожої пропоганди
Є навіть військовослужбовці ЗСУ які ВВАЖАЮТЬ що ухилянти це всі ті хто не служить
Я ж описав параметри які можуть відділити 2-3 млн корисних ідіотів від 37-38 млн нормальних, і серед цих 37-38 млн нормальних - існуєж як мінімум 10 млн поважних і суперповажних - на плечах яких і виносяться всі тяготи війни.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:21
Letusrock написав: Успіх написав:
То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота
Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))
)
Дурник, я давно про це пишу )
А ти далі мрій, про ЗЕ!, про "2-3 тижні", про святого Трампоні )
І подивись на Путіна, нарешті
А ти тільки бачишь ЗЕ!, бачишь Трампа, а Путіна не бачишь )
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:24
ЛАД написав:
Не надо выдавать свои личные взгляды за "діючі закони".
В "діючих законах" нет "більш чи менш" поважних. И нет признания всех, кто не на фронте или не имеет бронь, "ухилянтами".
"Ухилянти" только те, кто скрывается от ТЦК, не обновили данные и не является по повесткам.
Я розумію що любителям СОСІЇ вигідно коли Закони перетворюють 97% населення України в УХИЛЯНТІВ...
Але ж я пояснював
Якщо 97% ухилянти - то ми б вже програли
А так як воюємо третій рік- то значить тих хто ФОРМАЛЬНО є УХИЛЯНТОМ - РЕАЛЬНО набагато менше
Те що тобі і інших воздихателям за балєтом це не подобається - суті не міняє
балет ви побачите... але танець білих леблядей на червоній від крові площі в москві.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:24
Успіх написав: Banderlog написав: Господар Вельзевула написав:
Таки дали вчерась моему знакомому одноглазому белый билет. Всего полгода мариновали.Вильна людина тепер! Тоже вариант,кстати,у кого грошей нема
шось мені здається що воно як повезе. З зсу точно так просто не смахаєш. Без кисті руки не звільняють.
Я тут мультик "Острів скарбів" з молодшим сином дивився з новою українською озвучкою...
Так там сподобалось:
- ... він отримає "чорну мітку"!
- а що таке "чорна мітка"?
- це щось на кшталт повістки
Бетон написав:
Втечу.
Я вне системы. Я не ворую деньги налогоплательщиков.
Я должен только родителям и детям и больше никому на свете.
Я помітив, що десь вже півроку(а може і більше) ти почав писати далеко НЕ куйові речі!
fler написав:
Сцикун?
Запитай це у свого чоловіка
flyman написав:
як казав один блогер: "в хірурга закінчується зміна, і йому не потрібно щоб жмурік попав йому в негативну статистику, тому щось вколе для підтримки серцебиття і передасть в наступну зміну із чистою совістю і журналом передачі змін без трупа"
Моя мама пропрацювала санітаркою в лікарні близько 40р - то саме так☝️ і відбувається!(ну або приблизно так)
sashaqbl написав:
Дехто з колег по форуму вірить, що в американського клоуна все вийде.
Так якщо не вірити, не надіятись - то тоді потрібно ВЖЕ обмотуватись білою простинею і повзти на цвинтар...
....
ні , ті ще не чув іншу версію ......
там є таке ...... отримав не чорну а блакитну метку .....
... це теж плохо синку .....
Я дивлюсь ти почав по іншому дивитися на всесвіт , дивлячись мультіки разом з дітлахами ....
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:25
ЛАД написав:
Не вспомните, сколько лет шёл разговор о выводе амер. войск из Вьетнама?
Давайте жить в сег. мире. Та история отличается от сег. А то мы ещё вспомним середину 30х годов и будем вспоминать с чего начинался тогда деребан терр.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:27
Успіх написав: Letusrock написав: Успіх написав:
То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота
Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))Залишилось уламати
чоловіка флер і ще деяких "синів"
Ну там, наче, важкий випадок))
Хіба "уламати" їх в прямому сенсі цього слова
Руки... ребра...
Ламалка у тебе не виросла ))
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