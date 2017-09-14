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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10910109111091210913>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:16

  Letusrock написав:
  Успіх написав:То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота

Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))
Залишилось уламати чоловіка флер і ще деяких "синів"
Ну там, наче, важкий випадок))
Хіба "уламати" їх в прямому сенсі цього слова :mrgreen:
Руки... ребра... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё время писали, что взяточники все начальники ТЦК и все ВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.

Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.
Я впевнений, що більшість таки була хабарниками. Але це не означає, що треба міняти ВСІХ.
Щодо довбоєбізму відправки полковників-воєнкомів в бойові бригади на посади що відповідають їхньому званню я писав ще тоді.
Але зрештою, верховний головноєбланствующий зробив те, про що писали. Це не популізм?
Точніше популістичні заяви, бо не поміняли на комісованих.
Тепер щодо "саджати". Скільки міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів було поміняно? Їх призначає клоун, і їхні підлеглі мають саджати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:18

Суддя Волков відсудив у Верховного Суду 14 млн грн зарплати за три роки :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/14/7484515/

слава успішно-потужним зелебобам та їх підлизувачам-виборцям :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:19

  budivelnik написав:
  _hunter написав:..............
Это что за законы тыкие? :shock:
Діючі.
В яких відсутні речі неприпустимі для основної маси корисних ідіотів або всьопропалістів і неВсьоТаАдназначників...
Наприклад
Для мене
Є військові ЗСУ які ВСІ поважні, але деякі з НИХ для мене НАЙПОВАЖНІШІ (наприклад розвідка, піхота тобто всі хто на нулі)
Є поважні , хоча й мене ніж перша група - це ті хто БУВАЮТЬ на нулі
.......

Не надо выдавать свои личные взгляды за "діючі закони".
В "діючих законах" нет "більш чи менш" поважних. И нет признания всех, кто не на фронте или не имеет бронь, "ухилянтами".
"Ухилянти" только те, кто скрывается от ТЦК, не обновили данные и не является по повесткам.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 лис, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:20

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Это что за законы тыкие? :shock:
Діючі.
А чуть-чуть конкретнее можно? :D - номера там, статьи...
Потому как по _действующим_ - ухылянт это только человек, получивший соответствующий приговор суда. Других толкований нет.
Тоді на підставі чого взагалі зявився термін УХИЛЯНТ
такого терміну юридично взагалі ніде не існує
УХИЛЯНТ - це термін який ніде не описаний, але яким постійно користуються ворожі пропогандисти з сторони педерації ,і корисні ідіоти які потрапили під вплив ворожої пропоганди
Є навіть військовослужбовці ЗСУ які ВВАЖАЮТЬ що ухилянти це всі ті хто не служить
Я ж описав параметри які можуть відділити 2-3 млн корисних ідіотів від 37-38 млн нормальних, і серед цих 37-38 млн нормальних - існуєж як мінімум 10 млн поважних і суперповажних - на плечах яких і виносяться всі тяготи війни.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:21

  Letusrock написав:
  Успіх написав:То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота

Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))
)
Дурник, я давно про це пишу )

А ти далі мрій, про ЗЕ!, про "2-3 тижні", про святого Трампоні )

І подивись на Путіна, нарешті
А ти тільки бачишь ЗЕ!, бачишь Трампа, а Путіна не бачишь )
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:24

  ЛАД написав:Не надо выдавать свои личные взгляды за "діючі закони".
В "діючих законах" нет "більш чи менш" поважних. И нет признания всех, кто не на фронте или не имеет бронь, "ухилянтами".
"Ухилянти" только те, кто скрывается от ТЦК, не обновили данные и не является по повесткам.
Я розумію що любителям СОСІЇ вигідно коли Закони перетворюють 97% населення України в УХИЛЯНТІВ...
Але ж я пояснював
Якщо 97% ухилянти - то ми б вже програли
А так як воюємо третій рік- то значить тих хто ФОРМАЛЬНО є УХИЛЯНТОМ - РЕАЛЬНО набагато менше

Те що тобі і інших воздихателям за балєтом це не подобається - суті не міняє
балет ви побачите... але танець білих леблядей на червоній від крові площі в москві.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:24

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:Таки дали вчерась моему знакомому одноглазому белый билет. Всего полгода мариновали.Вильна людина тепер! Тоже вариант,кстати,у кого грошей нема :mrgreen:
шось мені здається що воно як повезе. З зсу точно так просто не смахаєш. Без кисті руки не звільняють.
Я тут мультик "Острів скарбів" з молодшим сином дивився з новою українською озвучкою...
Так там сподобалось:
- ... він отримає "чорну мітку"!
- а що таке "чорна мітка"?
- це щось на кшталт повістки :lol:
  Бетон написав:Втечу.
Я вне системы. Я не ворую деньги налогоплательщиков.
Я должен только родителям и детям и больше никому на свете.
Я помітив, що десь вже півроку(а може і більше) ти почав писати далеко НЕ куйові речі!
  fler написав:Сцикун?
Запитай це у свого чоловіка ;)
  flyman написав:як казав один блогер: "в хірурга закінчується зміна, і йому не потрібно щоб жмурік попав йому в негативну статистику, тому щось вколе для підтримки серцебиття і передасть в наступну зміну із чистою совістю і журналом передачі змін без трупа"
Моя мама пропрацювала санітаркою в лікарні близько 40р - то саме так☝️ і відбувається!(ну або приблизно так)
  sashaqbl написав:Дехто з колег по форуму вірить, що в американського клоуна все вийде.
Так якщо не вірити, не надіятись - то тоді потрібно ВЖЕ обмотуватись білою простинею і повзти на цвинтар...

....
ні , ті ще не чув іншу версію ......

там є таке ...... отримав не чорну а блакитну метку .....
... це теж плохо синку .....
Я дивлюсь ти почав по іншому дивитися на всесвіт , дивлячись мультіки разом з дітлахами ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не вспомните, сколько лет шёл разговор о выводе амер. войск из Вьетнама?

Давайте жить в сег. мире. Та история отличается от сег. А то мы ещё вспомним середину 30х годов и будем вспоминать с чего начинался тогда деребан терр.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:27

  Успіх написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:То Ви, напевно, сьогодні натрапили на чоловіка Флер, або Песікота

Ніт, бо сьогодні песікот зробив камінгаут і допустив що колись він таки попаде на фронт.. але це не точно))
Залишилось уламати чоловіка флер і ще деяких "синів"
Ну там, наче, важкий випадок))
Хіба "уламати" їх в прямому сенсі цього слова :mrgreen:
Руки... ребра... :mrgreen:

Ламалка у тебе не виросла ))
pesikot
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