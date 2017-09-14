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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10910109111091210913

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.

не міняти а понести кримінальну відповідальність + конфіскація.
А буде знову так як у Волкова
  jump написав:Суддя Волков відсудив у Верховного Суду 14 млн грн зарплати за три роки

через три роки буде аналогічна новина про Борисова і Крупу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:29

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Я і раніше питав, як може Трамп вплинути на Путіна ?

Через передачу всего современного оружия Украине и даже амер. инстр. приедут в Украину. А когда пару раз серьезно бахнет по Москве, то окружение пуйла почухает репу. И кстати сразу все оружие даст и Европа.

И откуда такая уверенность ?

Трамп и джавелины дал, только после того, как Конгресс его обязал это сделать


Та галапередол ще не такі дає "відповіді "....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:33

  Успіх написав:
  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками.
Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?

такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)

Я би з них створив піхотну бригаду "світлячків у тєплєку"! :mrgreen:

Уже есть - Польский легион.)) У кого просрочился з. паспорт или кто то попался на конрабанде, то поставили условия или отправляем в Украину в избушку к ТЦК или к нам в легион на учебку на 6мес. а потом по обстановке. По марафону показали добровольцев, типа они сами пришли записаться с улыбками на лицах)) Особенно понравились мне их улыбки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:35

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Всё время писали, что взяточники все начальники ТЦК и все ВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.

Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.
Я впевнений, що більшість таки була хабарниками. Але це не означає, що треба міняти ВСІХ.
Щодо довбоєбізму відправки полковників-воєнкомів в бойові бригади на посади що відповідають їхньому званню я писав ще тоді.
Але зрештою, верховний головноєбланствующий зробив те, про що писали. Це не популізм?
Точніше популістичні заяви, бо не поміняли на комісованих.
Тепер щодо "саджати". Скільки міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів було поміняно? Їх призначає клоун, і їхні підлеглі мають саджати...
А я впевнений, що хабарі брали майже всі. Можливо, за дуже рідкими виключеннями. И берут сейчас. И точно уверен, что проблема с ВЛК не из-за того, что все врачи взяточники. Работает система. И в этом случае бесполезно менять военкомов или глав ВЛК. Но как изменить эту систему?

Щодо "міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів". Зеленский их ставил, он их и снял. "і їхні підлеглі мають саджати". Что вы предлагаете? Чтобы президент сажал их лично, своим решением? Или чтобы он одновременно с ними снял и всех их підлеглих?
И снятие их с посади совсем не обязательно означает, что они совершили уголовное преступление, за которое их надо сажать.
И ваше заявление как раз проявление популищма.

Но вы не ответили на 2 основных вопроса.
1. Считаете, что задача имела решение?
Могу предположить, что вы гениальный полководец, современный Александр Великий. Будьте так любезны, расскажите мне сирому, какое решение?
2. Не возражаете, если я вас так начну называть не "ще в 19", а в 2024?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:41

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав: А что есть много вариантов окончания войны?.

Вариантов достаточно много.
Будет мир или перемирие?
Где пройдёт линия рпв?
Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины?
Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко?
Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме?
Какая власть будет в Украине после выборов?
Это так, что сходу пришло в голову.
О "симпатиях" Трампа ничего сказать не могу.

-Це ми взнаємо років через 20-30 після підписання. Наприклад, Мінські угоди - це перемир'я, але якби не 2022, це був би мир.
-По лінії фронту на момент підписання. Можуть бути варіанти, але не значні.
-Це не суттєво.
-Ні(або буде тільки на словах/на папері). Демілітаризація це ознака капітуляції, тому її не буде.
-Що це таке? Зміна влади в Україні напевно буде методом виборів. Зе не оберуть і в РФ це назвуть "денацификацией".
-А це яке відношення має до "закінчення війни"?

Хоча є гості питання на які відповіді немає.
Наприклад: статус окупованих територій.
Але можуть це питання "проігнорувати".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ти далі мрій, про ЗЕ!, про "2-3 тижні", про святого Трампоні )

І подивись на Путіна, нарешті
А ти тільки бачишь ЗЕ!, бачишь Трампа, а Путіна не бачишь )


може закоротка пам"ять, або "невсетакоднозначно"?

тоді нагадаю, як Трамп оцінив "геніальність" путіна і назвав його миротворцем (після агресії 24 лютого 2022)



з 3ї хв.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:51

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Діючі.
А чуть-чуть конкретнее можно? :D - номера там, статьи...
Потому как по _действующим_ - ухылянт это только человек, получивший соответствующий приговор суда. Других толкований нет.
Тоді на підставі чого взагалі зявився термін УХИЛЯНТ
такого терміну юридично взагалі ніде не існує
УХИЛЯНТ - це термін який ніде не описаний, але яким постійно користуються ворожі пропогандисти з сторони педерації ,і корисні ідіоти які потрапили під вплив ворожої пропоганди
Є навіть військовослужбовці ЗСУ які ВВАЖАЮТЬ що ухилянти це всі ті хто не служить

Вот это и должно было быть в "теза 1"
Вы его зачем, кстати, подхватили? :roll:
...
Пока они не особо пересекаются с гражданскими - это их личные проблемы.
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 14 лис, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:52

  jump написав:Суддя Волков відсудив у Верховного Суду 14 млн грн зарплати за три роки :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/14/7484515/

слава успішно-потужним зелебобам та їх підлизувачам-виборцям :lol:

Волков додав: "Судова реформа 2016 року позбавила багатьох досвідчених суддів можливості здійснювати правосуддя. Це не лише порушення наших прав, але й питання міжнародного іміджу України. На жаль, відповідальні за ці рішення досі не понесли жодної відповідальності".

И причём тут "зелебобам та їх підлизувачам-виборцям"?
ЛАД
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