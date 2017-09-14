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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:28
sashaqbl написав:
Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.
не міняти а понести кримінальну відповідальність + конфіскація.
А буде знову так як у Волкова
jump написав:
Суддя Волков відсудив у Верховного Суду 14 млн грн зарплати за три роки
через три роки буде аналогічна новина про Борисова і Крупу
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:29
pesikot написав: Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
Я і раніше питав, як може Трамп вплинути на Путіна ?
Через передачу всего современного оружия Украине и даже амер. инстр. приедут в Украину. А когда пару раз серьезно бахнет по Москве, то окружение пуйла почухает репу. И кстати сразу все оружие даст и Европа.
И откуда такая уверенность ?
Трамп и джавелины дал, только после того, как Конгресс его обязал это сделать
Та галапередол ще не такі дає "відповіді "....
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:33
Успіх написав: Letusrock написав: Господар Вельзевула написав:
сегодня имел диалог с одним туловищем, купившим себе правильные бумаги, но топящего за продолжение войны до перемогы,правда чужими руками.
Вот как можно найти адекватное решение при таком торжестве лицемерия?
такий от у нас каламбур, чим більше військовозобовязаних гине / тікає через тису / купляє бумажки, тим більший стає відсоток незламних поборників війни до кінця (тобто жінок, пенсіонерів і заброньованих інвалідів)
Я би з них створив піхотну бригаду "світлячків у тєплєку"!
Уже есть - Польский легион.)) У кого просрочился з. паспорт или кто то попался на конрабанде, то поставили условия или отправляем в Украину в избушку к ТЦК или к нам в легион на учебку на 6мес. а потом по обстановке. По марафону показали добровольцев, типа они сами пришли записаться с улыбками на лицах)) Особенно понравились мне их улыбки))
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:35
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Всё время писали, что взяточники все начальники ТЦК и все ВЛК. И говорили о необходимости замены их отвоевавшими ранеными и комиссованными.
Це й називаєтсья популізм. Маса придурків писала, що ВСІ хабарники і ВСІХ треба поміняти. І клоун поміняв.
Я впевнений, що більшість таки була хабарниками. Але це не означає, що треба міняти ВСІХ.
Щодо довбоєбізму відправки полковників-воєнкомів в бойові бригади на посади що відповідають їхньому званню я писав ще тоді.
Але зрештою, верховний головноєбланствующий зробив те, про що писали. Це не популізм?
Точніше популістичні заяви, бо не поміняли на комісованих.
Тепер щодо "саджати". Скільки міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів було поміняно? Їх призначає клоун, і їхні підлеглі мають саджати...
А я впевнений, що хабарі брали майже всі. Можливо, за дуже рідкими виключеннями. И берут сейчас. И точно уверен, что проблема с ВЛК не из-за того, что все врачи взяточники. Работает система. И в этом случае бесполезно менять военкомов или глав ВЛК. Но как изменить эту систему?
Щодо "міністрів внутріщніх справ і генпрокуроів". Зеленский их ставил, он их и снял. "і їхні підлеглі мають саджати". Что вы предлагаете? Чтобы президент сажал их лично, своим решением? Или чтобы он одновременно с ними снял и всех их підлеглих?
И снятие их с посади совсем не обязательно означает, что они совершили уголовное преступление, за которое их надо сажать.
И ваше заявление как раз проявление популищма.
Но вы не ответили на 2 основных вопроса.
1. Считаете, что задача имела решение?
Могу предположить, что вы гениальный полководец, современный Александр Великий. Будьте так любезны, расскажите мне сирому, какое решение?
2. Не возражаете, если я вас так начну называть не "ще в 19", а в 2024?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:41
ЛАД написав: Игорь Алексеевич написав:
А что есть много вариантов окончания войны?.
Вариантов достаточно много.
Будет мир или перемирие?
Где пройдёт линия рпв?
Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины?
Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко?
Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме?
Какая власть будет в Украине после выборов?
Это так, что сходу пришло в голову.
О "симпатиях" Трампа ничего сказать не могу.
-Це ми взнаємо років через 20-30 після підписання. Наприклад, Мінські угоди - це перемир'я, але якби не 2022, це був би мир.
-По лінії фронту на момент підписання. Можуть бути варіанти, але не значні.
-Це не суттєво.
-Ні(або буде тільки на словах/на папері). Демілітаризація це ознака капітуляції, тому її не буде.
-Що це таке? Зміна влади в Україні напевно буде методом виборів. Зе не оберуть і в РФ це назвуть "денацификацией".
-А це яке відношення має до "закінчення війни"?
Хоча є гості питання на які відповіді немає.
Наприклад: статус окупованих територій.
Але можуть це питання "проігнорувати".
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:45
pesikot написав:
А ти далі мрій, про ЗЕ!, про "2-3 тижні", про святого Трампоні )
І подивись на Путіна, нарешті
А ти тільки бачишь ЗЕ!, бачишь Трампа, а Путіна не бачишь )
може закоротка пам"ять, або "невсетакоднозначно"?
тоді нагадаю, як Трамп оцінив "геніальність" путіна і назвав його миротворцем (після агресії 24 лютого 2022)
з 3ї хв.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:51
budivelnik написав:
Тоді на підставі чого взагалі зявився термін УХИЛЯНТ
_hunter написав: budivelnik написав:
Діючі.
А чуть-чуть конкретнее можно?
- номера там, статьи...
Потому как по _действующим_ - ухылянт это только человек, получивший соответствующий приговор суда. Других толкований нет.
такого терміну юридично взагалі ніде не існує
УХИЛЯНТ - це термін який ніде не описаний, але яким постійно користуються ворожі пропогандисти з сторони педерації ,і корисні ідіоти які потрапили під вплив ворожої пропогандиЄ навіть військовослужбовці ЗСУ які ВВАЖАЮТЬ що ухилянти це всі ті хто не служить
Вот это и должно было быть в "теза 1"
Вы его зачем, кстати, подхватили?
...
Пока они не особо пересекаются с гражданскими - это их личные проблемы.
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 14 лис, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:52
Волков додав: "Судова реформа 2016 року позбавила багатьох досвідчених суддів можливості здійснювати правосуддя. Це не лише порушення наших прав, але й питання міжнародного іміджу України. На жаль, відповідальні за ці рішення досі не понесли жодної відповідальності".
И причём тут "зелебобам та їх підлизувачам-виборцям"?
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