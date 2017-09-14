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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091110912109131091410915 ... 10918>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:05

Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:07

  ЛАД написав:Ещё раз написать, кто вы?
О 97% ухилянтов пишете исключительно вы. В законе такого и близко нет. И в моём объяснении тоже.
Если у вас уже бред и деменция, то пойдите подлечитесь.

Так Долярчик, Бандерлог, Бобуа и уникдима писали, кто не в ЗСУ - ухилянты

Но ты тогда молчал на их выпады. И законом в них не тыкал
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:15

  Ірина_ написав:
Здурі можна й мягке зломати
В житті є правило -
Якщо хочеш щось отримати - то повинен від чогось відмовитись....
А діяти по принципу
Назло вуха відморожу...
Кількість ТЦК - гуляють три цифри 36000 - 54000 - 100 000(остання цифра від безумної)
Гуляє твердження що 70% в ТЦК це обмежено придатні ( люди з інвалідністю+ПТСР)
Якщо правильно 70% і 36000... то відправка 15000 здорових на фронт - як би що мертвому припарка.
Тому
Діємо покроково
Перше
Дозволяємо ( помісячно змінюючи умови)
59 річним заплатити ІКС грн у фонд з якого фінансують премії для новобранців
потім
58 річним 2*ікс .... дивимось чи не багато отримують відстрочки в порівнянні з кількістю підписантів і рухаючись вниз по віку і вверх по сумам находимо баланс який забезпечить необхідну кількість новобранців
При цьому
Якщо хтось з військових потрапляє у вікову градацію він може також заплативши озвучену для всіх суму демобілізуватись (або за частку від суми перевестись в тиловий підрозділ)


Якось так
Все інше - популізм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:може закоротка пам"ять, або "невсетакоднозначно"?

ще раз - я за зміну поточного провального курсу демократів а-ля "піпеточна підтримка до останнього".
Такий собі ва-банк. Якщо республіканці цього не змінять тоді дійсно, як пишуть деякі експерти: безкінечна війна до кордонів 39-го що підживлюється черговою казкою типу "цей раз у путіна вже точно-преточно через 2-3 місяці закінчиться"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:17

  prodigy написав:
  pesikot написав:А ти далі мрій, про ЗЕ!, про "2-3 тижні", про святого Трампоні )

І подивись на Путіна, нарешті
А ти тільки бачишь ЗЕ!, бачишь Трампа, а Путіна не бачишь )


може закоротка пам"ять, або "невсетакоднозначно"?

тоді нагадаю, як Трамп оцінив "геніальність" путіна і назвав його миротворцем (після агресії 24 лютого 2022)

[youtube]8IgCQXdyEyY[/yout...]

з 3ї хв.

В видео не "після агресії 24 лютого 2022", а "за день до повномасштабного вторгнення" - на 2:40.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:21

  Letusrock написав:
  prodigy написав:може закоротка пам"ять, або "невсетакоднозначно"?

ще раз - я за зміну поточного провального курсу демократів а-ля "піпеточна підтримка до останнього".
Такий собі ва-банк. Якщо республіканці цього не змінять тоді дійсно, як пишуть деякі експерти: безкінечна війна до кордонів 39-го що підживлюється черговою казкою типу "цей раз у путіна вже точно-преточно через 2-3 місяці закінчиться"

Знову про демократів та респів

Про Путіна де ?

На нас демократи та респи США напали чи Путін ?

Ну якщо ва-банк, то в 2019 році було теж саме
Що отримали ?
Тебе, який боїться власної тіні, сидячі за хребтом

Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022
Я навіть не уявляє, яка б у тебе була істерика
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:26

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав: А что есть много вариантов окончания войны?.

Вариантов достаточно много.
Будет мир или перемирие?
Где пройдёт линия рпв?
Будет ли демилитаризованная зона и какой ширины?
Будет ли проведена демилитаризация Украины и насколько жёстко?
Будет ли проведена "денацификация" Украины и в какой форме?
Какая власть будет в Украине после выборов?
Это так, что сходу пришло в голову.
О "симпатиях" Трампа ничего сказать не могу.

-Це ми взнаємо років через 20-30 після підписання. Наприклад, Мінські угоди - це перемир'я, але якби не 2022, це був би мир.
-По лінії фронту на момент підписання. Можуть бути варіанти, але не значні.
-Це не суттєво.
-Ні(або буде тільки на словах/на папері). Демілітаризація це ознака капітуляції, тому її не буде.
-Що це таке? Зміна влади в Україні напевно буде методом виборів. Зе не оберуть і в РФ це назвуть "денацификацией".
-А це яке відношення має до "закінчення війни"?

Хоча є гості питання на які відповіді немає.
Наприклад: статус окупованих територій.
Але можуть це питання "проігнорувати".

Речь была не о "закінченні війни", о об американских млрд., кот. придут к нам после окончания.
И п.3 к этому отношение имеет. Достаточно существенное.
По п.4 вы слишком уверенно дали ответ "Ні". Почти уверен, что какие-то ограничения будут.
А вот "статус окупованих територій" на амер. млрд. практически не влияет. Хотя для заключения любого соглашения важен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну якщо ва-банк, то в 2019 році було теж саме
Що отримали ?

порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією
  pesikot написав:Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022

може ти з Котлєтою і Херсон брав? таких бойовитих беруть як мінімум в штурмовики
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:48

  Letusrock написав:порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією


а виявляється, що вибрали то ще тих "свинарчуків" то, проти яких попередні значно краще якось виглядають. до речі, попередніх то так і не закрили. так що може то все була лапша довірливому лохторату? так що, загально кажучи, побуй проти кого голосували, головне кого вибрали, тобто, результат. якими б там мотивами хто б не прикривавая. за базар (свій вибір і результат того вибору) потрібно відповідати, а не варнякати шось на кшалт "к сожалєнію, он пошол не туда". свобода вибору йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір. але більшість чомусь вперто хочуть тільки "свободу" і так само вперто ігнорують той самий "обов'язок". і чим тільки це не виправдовують. :mrgreen:
і тому "маємо те що маємо" (с)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:......
  ЛАД написав:Не надо выдавать свои личные взгляды за "діючі закони".
В "діючих законах" нет "більш чи менш" поважних. И нет признания всех, кто не на фронте или не имеет бронь, "ухилянтами".
"Ухилянти" только те, кто скрывается от ТЦК, не обновили данные и не является по повесткам.

...........
О 97% ухилянтов пишете исключительно вы. В законе такого и близко нет. И в моём объяснении тоже.

................
Питання навскидку
Я не маю броні, при цьому маю відтермінування від призову вже 7 рік , але згідно чинного законодавства мене можна назвати УХИЛЯНТОМ
Я не знаю, что это означает. Но выше я чётко оговорил, кто является "ухилянтом". Если вы состоите на учёте в ТЦК, не прячетесь и являетесь по повестке когда и если она приходит, то вы не ухилянт.
О ваших сыновьях я ничего не знаю. Могу сказать только то, что написал о вас.

Когда я с вами спорил на эту тему, я вас и ваших сыновей ухилянтами ни разу не называл. Спорил только с вашими попытками доказать, что вы и не должны служить. А должны только такие, как Успих, причём чуть ли не пожизненно.
Ваше сегодняшнее насчёт "більш чи менш" поважних из той же серии.
По Конституции Украины все граждане равны и одинаково поважні. А вы пытаетесь вводить сорта.
ЛАД
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