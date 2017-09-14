Так Долярчик, Бандерлог, Бобуа и уникдима писали, кто не в ЗСУ - ухилянты
Но ты тогда молчал на их выпады. И законом в них не тыкал
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Додано: Чет 14 лис, 2024 19:07
Так Долярчик, Бандерлог, Бобуа и уникдима писали, кто не в ЗСУ - ухилянты
Но ты тогда молчал на их выпады. И законом в них не тыкал
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:15
Здурі можна й мягке зломати
В житті є правило -
Якщо хочеш щось отримати - то повинен від чогось відмовитись....
А діяти по принципу
Назло вуха відморожу...
Кількість ТЦК - гуляють три цифри 36000 - 54000 - 100 000(остання цифра від безумної)
Гуляє твердження що 70% в ТЦК це обмежено придатні ( люди з інвалідністю+ПТСР)
Якщо правильно 70% і 36000... то відправка 15000 здорових на фронт - як би що мертвому припарка.
Тому
Діємо покроково
Перше
Дозволяємо ( помісячно змінюючи умови)
59 річним заплатити ІКС грн у фонд з якого фінансують премії для новобранців
потім
58 річним 2*ікс .... дивимось чи не багато отримують відстрочки в порівнянні з кількістю підписантів і рухаючись вниз по віку і вверх по сумам находимо баланс який забезпечить необхідну кількість новобранців
При цьому
Якщо хтось з військових потрапляє у вікову градацію він може також заплативши озвучену для всіх суму демобілізуватись (або за частку від суми перевестись в тиловий підрозділ)
Якось так
Все інше - популізм.
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ще раз - я за зміну поточного провального курсу демократів а-ля "піпеточна підтримка до останнього".
Такий собі ва-банк. Якщо республіканці цього не змінять тоді дійсно, як пишуть деякі експерти: безкінечна війна до кордонів 39-го що підживлюється черговою казкою типу "цей раз у путіна вже точно-преточно через 2-3 місяці закінчиться"
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:17
В видео не "після агресії 24 лютого 2022", а "за день до повномасштабного вторгнення" - на 2:40.
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:21
Знову про демократів та респів
Про Путіна де ?
На нас демократи та респи США напали чи Путін ?
Ну якщо ва-банк, то в 2019 році було теж саме
Що отримали ?
Тебе, який боїться власної тіні, сидячі за хребтом
Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022
Я навіть не уявляє, яка б у тебе була істерика
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:26
Речь была не о "закінченні війни", о об американских млрд., кот. придут к нам после окончания.
И п.3 к этому отношение имеет. Достаточно существенное.
По п.4 вы слишком уверенно дали ответ "Ні". Почти уверен, что какие-то ограничения будут.
А вот "статус окупованих територій" на амер. млрд. практически не влияет. Хотя для заключения любого соглашения важен.
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією
може ти з Котлєтою і Херсон брав? таких бойовитих беруть як мінімум в штурмовики
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:48
а виявляється, що вибрали то ще тих "свинарчуків" то, проти яких попередні значно краще якось виглядають. до речі, попередніх то так і не закрили. так що може то все була лапша довірливому лохторату? так що, загально кажучи, побуй проти кого голосували, головне кого вибрали, тобто, результат. якими б там мотивами хто б не прикривавая. за базар (свій вибір і результат того вибору) потрібно відповідати, а не варнякати шось на кшалт "к сожалєнію, он пошол не туда". свобода вибору йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір. але більшість чомусь вперто хочуть тільки "свободу" і так само вперто ігнорують той самий "обов'язок". і чим тільки це не виправдовують.
і тому "маємо те що маємо" (с)
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:51
Я не знаю, что это означает. Но выше я чётко оговорил, кто является "ухилянтом". Если вы состоите на учёте в ТЦК, не прячетесь и являетесь по повестке когда и если она приходит, то вы не ухилянт.
О ваших сыновьях я ничего не знаю. Могу сказать только то, что написал о вас.
Когда я с вами спорил на эту тему, я вас и ваших сыновей ухилянтами ни разу не называл. Спорил только с вашими попытками доказать, что вы и не должны служить. А должны только такие, как Успих, причём чуть ли не пожизненно.
Ваше сегодняшнее насчёт "більш чи менш" поважних из той же серии.
По Конституции Украины все граждане равны и одинаково поважні. А вы пытаетесь вводить сорта.
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