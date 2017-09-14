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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091210913109141091510916 ... 10918>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По Конституции Украины все граждане равны и одинаково поважні. А вы пытаетесь вводить сорта
Перше - тАК НЕМАЄ зАКОНУ ДЕ Є ТЕРМІН - ухилянт....
а ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ
Труси хрестик ?
Друге - я б хотів почути пряму відповідь на пряме запитання
Запитання наступне
Мене і членів моєї сімї - згідно формулювань проплачених пропогандонів і корисних ідіотів - можна назвати УХИЛЯНТ, тим більше що НЕМАЄ жодного Закону спершись на який я міг би це заперечити
При цьому і на мій могляд
Діяльність моєї сімї хоча й проходить за межами чинного Законодавства - врятувала десятки життів воїнів ЗСУ ( ви можете в це не вірити і сперичатись навколо цифри , але якщо припустити що я правий( припускати в реалі не треба я реально правий)

То ви особисто будете настоювати на тому що моя сімя-ухилянти
чи виступите з петицією до уряду щоб ЗМІНИТИ відношення до таких як ми...
Тобто зробити градацію...

А тепер спробуйте вискочити з логічної ловушки

Якщо Закон вище над усіма - то значить ви за те щоб ми губили додаткові десятки воїнів
якщо ефективність оборони України і збережиння життів воїнів - тоді вам прийдеться заявити що ЗАКОН який ШКОДИТЬ ДЕРЖАВІ - можна і треба обходити... а раз так то і до градацій на
ефективних-менш ефективних-не ефективних-корисні ідіоти
дійдете що це правильно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:03

  ЛАД написав:Речь была не о "закінченні війни", о об американских млрд., кот. придут к нам после окончания.
И п.3 к этому отношение имеет. Достаточно существенное.
По п.4 вы слишком уверенно дали ответ "Ні". Почти уверен, что какие-то ограничения будут.
А вот "статус окупованих територій" на амер. млрд. практически не влияет. Хотя для заключения любого соглашения важен.

ааа, ну так далеко я не читав.
По цьому питанню я думаю обговорювати ще рано. Дуже багато невідомих. Думаю мільярди дадуть, але не сильно багато.
По-моєму набагато більше значення матиме яка буде нова влада в Україні, а не результати війни. І не треба забувати що РФ нікуди не дінеться. Вона продовжуватиме вставляти палки в колеса і лізти де її не просять. Ось якби з РФ щось сталось - було б чудово.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-моєму набагато більше значення матиме яка буде нова влада в Україні, а не результати війни. І не треба забувати що РФ нікуди не дінеться. Вона продовжуватиме вставляти палки в колеса і лізти де її не просять. Ось якби з РФ щось сталось - було б чудово.

Для нас основна проблема це Хйло, а не наша чи їхня поствованська влада. Нажаль, Вовочки не зуміли розійтись без війни, і закінчити її ні один, ні інший не хоче.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:19

  lapay написав:
  andrijk777 написав:По-моєму набагато більше значення матиме яка буде нова влада в Україні, а не результати війни. І не треба забувати що РФ нікуди не дінеться. Вона продовжуватиме вставляти палки в колеса і лізти де її не просять. Ось якби з РФ щось сталось - було б чудово.

Для нас основна проблема це Хйло, а не наша чи їхня поствованська влада. Нажаль, Вовочки не зуміли розійтись без війни, і закінчити її ні один, ні інший не хоче.

А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни

Справа-то в Путіну
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:По Конституции Украины все граждане равны и одинаково поважні. А вы пытаетесь вводить сорта
Перше - тАК НЕМАЄ зАКОНУ ДЕ Є ТЕРМІН - ухилянт....
а ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ
В разговоре между людьми могут использоваться не юридические понятия, которых нет ни в каких кодексах.

Друге - я б хотів почути пряму відповідь на пряме запитання
Запитання наступне
Мене і членів моєї сімї - згідно формулювань проплачених пропогандонів і корисних ідіотів - можна назвати УХИЛЯНТ, тим більше що НЕМАЄ жодного Закону спершись на який я міг би це заперечити
По-моему, в посте выше я на это вопрос ответил прямее некуда.

При цьому і на мій могляд
Діяльність моєї сімї хоча й проходить за межами чинного Законодавства - врятувала десятки життів воїнів ЗСУ ( ви можете в це не вірити і сперичатись навколо цифри , але якщо припустити що я правий( припускати в реалі не треба я реально правий)
Вполне верю и уважаю вас за это.

То ви особисто будете настоювати на тому що моя сімя-ухилянти
Никогда не настаивал на этом. Повторю, я возражал исключительно против ваших попыток доказать, что вы и не должны служить.
чи виступите з петицією до уряду щоб ЗМІНИТИ відношення до таких як ми...
Яке відношення? Вас что кто-то клеймит позором?. Если бы вы не пытались доказать, что вы незаменимы в тылу и не должны идти в армию, то не было бы никаких вопросов.

А тепер спробуйте вискочити з логічної ловушки

Якщо Закон вище над усіма - то значить ви за те щоб ми губили додаткові десятки воїнів
якщо ефективність оборони України і збережиння життів воїнів - тоді вам прийдеться заявити що ЗАКОН який ШКОДИТЬ ДЕРЖАВІ - можна і треба обходити... а раз так то і до градацій на
ефективних-менш ефективних-не ефективних-корисні ідіоти
дійдете що це правильно.
Это не логическая ловушка. Градацию сделать можно. Вот только это уже будет совсем другой тип общества, достаточно далёкий от демократии. Скорее, близкий к кастовому обществу (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), правда, с возможностью перейти в другую касту. Не помню, как называется такой тип общества.
делились на четыре главных сословия, позже названные «варнами» (с санскр. — «цвет»): брахманов (священнослужителей, духовных наставников, жрецов), кшатриев (воинов, раджей, царей, правителей — в отличие от брахманов, могли их замещать, но брахманы, никогда не могли стать кшатри, за это назначалось наказание по Законам Ману), вайшьев (торговцев, скотоводов и земледельцев) и шудр (слуг и разнорабочих).
http://surl.li/jkncln
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни

Справа-то в Путіну

Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, а другий і досі не розуміє, в яку прірву він тягне країну.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:32

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну якщо ва-банк, то в 2019 році було теж саме
Що отримали ?

порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією

А зараз віруни топлять проти демів, віруючі в респів, як в пса Патрона
Різниця ? Нема ніякої )
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тебе б в Чернігів зразка 24.02.2022-31.03.2022

може ти з Котлєтою і Херсон брав? таких бойовитих беруть як мінімум в штурмовики

Як ти підливкою одразу нагадив від страху )

Ти зараз за хребтом і то волаєшь - нада пєрєговори, хачу виєхать
Маючи змогу все купити - продукти, ліки, єлектрика, вода, тепло

А в Чернігові зразка 24.02.2022-31.03.2022
Все постійно зникало
- продукти, відстояти черги на декілька годин, тільки за готівку
- ліки, ще пошукай працюючу аптеку
- вода, багатоповерховки вже не мали води, взагалі
- тепло, поступово зникало
- єлектрика, поступово зникала і зникла. Якщо відновлювали, то пару бомбардувальників викикали єлектрику

На додаток, о 12 ночі та о 4 ранку - наліт бомберів, постійно
Вдень, по-різному.
Чорновола, 15 було вдень, СУ-34 скинув весь боекомплект бомб

Постійні звуки обстрілів
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 14 лис, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:39

  lapay написав:
  pesikot написав:А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни

Справа-то в Путіну

Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, а другий і досі не розуміє, в яку прірву він тягне країну.

Зараз прийде ЛАД та напише, що це європейські партнери все порішали, а Петро тільки поруч стояв

Але, все одно, не треба викреслювати Путіна
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 14 лис, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:41

Свобода вибору НЕ йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір.

От не йде і все. Не йде.
Бо:
- це ніде і нічим не визначено (що йде);
- якщо б йшла, то ТОДІ виборцю апріорі повинно бути забезпечено право і можливість!!! впливати на обраного.

Оскільки виборець не має ні права, ні можливості впливати на обранця, то, звиняйте, ні про яку його відповідальність і мови бути не може.

Про якусь відповідальність виборця за його вибір ще можна було б вести мову, якщо обраний в точності виконав всі свої передвиборчі обіцянки, заяви та програму.
А так, як не крути, обранець банально по суті обдурив виборця.
Виборець є жертвою. Обману, маніпуляцій тощо. Та хоч форс-мажору.
Відповідальність навішувати на жертву?
Ніііт. Не можна.
______________________
Ви прийшли до стоматолога. До стоматолога, який зобов'язаний зробити то-то і то-то. Самі обрали ж... Самі.
Він косячить, накосячив.
То що?
На кому відповідальність? За косяки цього стоматолога.
Інша справа, якщо стоматолог зробив все так, як і зобов'язувався.
Але цей результат по факту виявився поганим. Результат.
Виборець -- це той же ЛИШЕ споживач послуг. Вибори - це те ж саме, що вибір стоматолога.

Скажете, що самі вирішили обрати стоматологом сантехніка?
Так тоді всі претензії до світоустрою, який дозволяє отаке.
Обмежити критеріями віку, громадянства і т.д. -- обмежили.
А от рівнем професіоналізму ні.
Значить визначили, що фаховість в даному випадку не має значення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 20:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Речь была не о "закінченні війни", о об американских млрд., кот. придут к нам после окончания.
И п.3 к этому отношение имеет. Достаточно существенное.
По п.4 вы слишком уверенно дали ответ "Ні". Почти уверен, что какие-то ограничения будут.
А вот "статус окупованих територій" на амер. млрд. практически не влияет. Хотя для заключения любого соглашения важен.

ааа, ну так далеко я не читав.
По цьому питанню я думаю обговорювати ще рано. Дуже багато невідомих. Думаю мільярди дадуть, але не сильно багато.
По-моєму набагато більше значення матиме яка буде нова влада в Україні, а не результати війни. І не треба забувати що РФ нікуди не дінеться. Вона продовжуватиме вставляти палки в колеса і лізти де її не просять. Ось якби з РФ щось сталось - було б чудово.

Считаю, что результаты войны будут очень важны. Точнее, не результаты, а что будет представлять из себя Украина после войны. А влада... Она у нас меняется, причём часто сильно и малопредсказуемо.
Обсуждать всё это, согласен, рановато.

А РФ... Сценарии, которые сегодня не имеют никаких конкретных оснований, а только какие-то умственные размышлизмы, предпочитаю не рассматривать. Будет что-то конкретное, будем думать.
ЛАД
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