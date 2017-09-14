Додано: Чет 14 лис, 2024 20:41

Свобода вибору НЕ йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір.



От не йде і все. Не йде.

Бо:

- це ніде і нічим не визначено (що йде);

- якщо б йшла, то ТОДІ виборцю апріорі повинно бути забезпечено право і можливість!!! впливати на обраного.



Оскільки виборець не має ні права, ні можливості впливати на обранця, то, звиняйте, ні про яку його відповідальність і мови бути не може.



Про якусь відповідальність виборця за його вибір ще можна було б вести мову, якщо обраний в точності виконав всі свої передвиборчі обіцянки, заяви та програму.

А так, як не крути, обранець банально по суті обдурив виборця.

Виборець є жертвою. Обману, маніпуляцій тощо. Та хоч форс-мажору.

Відповідальність навішувати на жертву?

Ніііт. Не можна.

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Ви прийшли до стоматолога. До стоматолога, який зобов'язаний зробити то-то і то-то. Самі обрали ж... Самі.

Він косячить, накосячив.

То що?

На кому відповідальність? За косяки цього стоматолога.

Інша справа, якщо стоматолог зробив все так, як і зобов'язувався.

Але цей результат по факту виявився поганим. Результат.

Виборець -- це той же ЛИШЕ споживач послуг. Вибори - це те ж саме, що вибір стоматолога.



Скажете, що самі вирішили обрати стоматологом сантехніка?

Так тоді всі претензії до світоустрою, який дозволяє отаке.

Обмежити критеріями віку, громадянства і т.д. -- обмежили.

А от рівнем професіоналізму ні.

Значить визначили, що фаховість в даному випадку не має значення.