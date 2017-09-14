detroytred написав:

wild.tomcat написав: Letusrock написав: порівняння не коректне

стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати

а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)

б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією

порівняння не коректнестосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказатиа) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією



а виявляється, що вибрали то ще тих "свинарчуків" то, проти яких попередні значно краще якось виглядають. до речі, попередніх то так і не закрили. так що може то все була лапша довірливому лохторату? так що, загально кажучи, побуй проти кого голосували, головне кого вибрали, тобто, результат. якими б там мотивами хто б не прикривавая. за базар (свій вибір і результат того вибору) потрібно відповідати, а не варнякати шось на кшалт "к сожалєнію, он пошол не туда". свобода вибору йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір. але більшість чомусь вперто хочуть тільки "свободу" і так само вперто ігнорують той самий "обов'язок". і чим тільки це не виправдовують.

і тому "маємо те що маємо" (с) а виявляється, що вибрали то ще тих "свинарчуків" то, проти яких попередні значно краще якось виглядають. до речі, попередніх то так і не закрили. так що може то все була лапша довірливому лохторату? так що, загально кажучи, побуй проти кого голосували, головне кого вибрали, тобто, результат. якими б там мотивами хто б не прикривавая. за базар (свій вибір і результат того вибору) потрібно відповідати, а не варнякати шось на кшалт "к сожалєнію, он пошол не туда". свобода вибору йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір. але більшість чомусь вперто хочуть тільки "свободу" і так само вперто ігнорують той самий "обов'язок". і чим тільки це не виправдовують.і тому "маємо те що маємо" (с)

Ні.свобода вибору НЕ йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір.От не йде і все. Не йде.Бо:- це ніде і нічим не визначено (що йде);- якщо б йшла, то ТОДІ виборцю апріорі повинно бути забезпечено право і можливість!!! впливати на обраного.Оскільки виборець не має ні права, ні можливості впливати на обранця, то, звиняйте, ні про яку його відповідальність і мови бути не може.Про якусь відповідальність виборця за його вибір ще можна було б вести мову, якщо обраний в точності виконав всі свої передвиборчі обіцянки, заяви та програму.А так, як не крути, обранець банально по суті обдурив виборця.Виборець є жертвою. Обману, маніпуляцій тощо. Та хоч форс-мажору.Відповідальність навішувати на жертву?Ніііт. Не можна.______________________Можу простіше))))Ви прийшли до стоматолога. До стоматолога, який зобов'язаний зробити то-то і то-то. Самі обрали ж... Самі.Він косячить, накосячив.То що?На кому відповідальність? За косяки цього стоматолога.Інша справа, якщо стоматолог зробив все так, як і зобов'язувався.Але цей результат по факту виявився поганим. Результат.Виборець -- це той же ЛИШЕ споживач послуг. Вибори - це те ж саме, що вибір стоматолога.Скажете, що самі вирішили обрати стоматологом сантехніка?Так тоді всі претензії до світоустрою, який дозволяє отаке.Обмежити критеріями віку, громадянства і т.д. -- обмежили.А от рівнем професіоналізму ні.