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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:54
lapay написав: pesikot написав:
А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни
Справа-то в Путіну
Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, а другий і досі не розуміє, в яку прірву він тягне країну.
Разница в том, что тогда не было открытого вторжения росс. войск. И Путин не хотел/не мог прямого вторжения. Порошенко "зупинив війну" благодаря тому, что Путин был на это согласен и выдвигал относительно скромные условия, не сравнимые с сегодняшними или даже с теми, что в Стамбуле.
И это "Ти чудово знаєш". Ситуации абсолютно разные.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 20:58
detroytred написав: wild.tomcat написав: Letusrock написав:
порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією
а виявляється, що вибрали то ще тих "свинарчуків" то, проти яких попередні значно краще якось виглядають. до речі, попередніх то так і не закрили. так що може то все була лапша довірливому лохторату? так що, загально кажучи, побуй проти кого голосували, головне кого вибрали, тобто, результат. якими б там мотивами хто б не прикривавая. за базар (свій вибір і результат того вибору) потрібно відповідати, а не варнякати шось на кшалт "к сожалєнію, он пошол не туда". свобода вибору йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір. але більшість чомусь вперто хочуть тільки "свободу" і так само вперто ігнорують той самий "обов'язок". і чим тільки це не виправдовують.
і тому "маємо те що маємо" (с)
Ні.
свобода вибору НЕ йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір.
От не йде і все. Не йде.
Бо:
- це ніде і нічим не визначено (що йде);
- якщо б йшла, то ТОДІ виборцю апріорі повинно бути забезпечено право і можливість!!! впливати на обраного.
Оскільки виборець не має ні права, ні можливості впливати на обранця, то, звиняйте, ні про яку його відповідальність і мови бути не може.
Про якусь відповідальність виборця за його вибір ще можна було б вести мову, якщо обраний в точності виконав всі свої передвиборчі обіцянки, заяви та програму.
А так, як не крути, обранець банально по суті обдурив виборця.
Виборець є жертвою. Обману, маніпуляцій тощо. Та хоч форс-мажору.
Відповідальність навішувати на жертву?
Ніііт. Не можна.
______________________
Можу простіше))))
Ви прийшли до стоматолога. До стоматолога, який зобов'язаний зробити то-то і то-то. Самі обрали ж... Самі.
Він косячить, накосячив.
То що?
На кому відповідальність? За косяки цього стоматолога.
Інша справа, якщо стоматолог зробив все так, як і зобов'язувався.
Але цей результат по факту виявився поганим. Результат.
Виборець -- це той же ЛИШЕ споживач послуг. Вибори - це те ж саме, що вибір стоматолога.
Скажете, що самі вирішили обрати стоматологом сантехніка?
Так тоді всі претензії до світоустрою, який дозволяє отаке.
Обмежити критеріями віку, громадянства і т.д. -- обмежили.
А от рівнем професіоналізму ні.
хто сказав що "От не йде і все. Не йде."? а я стверджую що йде, ще й як йде. і весь світ каже що йде. а у вас стільки тексту і демагогія про стоматологів і сантехніків.
виборець може впливати, і впливати значно - він може зробити той чи інший вибір, свідомий вибір, а не надившись потужних відосиків про голобородька. якщо виборець такий, що його подібним контентом можна обвести навколо пальця і він вважає, що користуватися розумом при цьому не обов'язково, то хто йому тоді "стоматолог"?
виборець завжди несе відповідальність за свій вибір, хоч би в якій формі це не проявлялося. отак влаштований отой ваш світоустрій. причинно - наслідковий зв'язок називається. і зараз український виборець відгрібає по повній. не розумієте? то хто ж і вам тоді "стоматолог" в такому випадку?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:10
wild.tomcat написав:
виборець може впливати, і впливати значно - він може зробити той чи інший вибір, свідомий вибір, а не надившись потужних відосиків про голобородька. якщо виборець такий, що його подібним контентом можна обвести навколо пальця і він вважає, що користуватися розумом при цьому не обов'язково, то хто йому тоді "стоматолог"?
виборець завжди несе відповідальність за свій вибір, хоч би в якій формі це не проявлялося. отак влаштований отой ваш світоустрій. причинно - наслідковий зв'язок називається. і зараз український виборець відгрібає по повній. не розумієте? то хто ж і вам тоді "стоматолог" в такому випадку?
Мабуть вам треба просто прочитати текст. Там про вплив виборця на обраного. Вже обраного.
Несуть відповідальність за косяки обраної влади всі. Незалежно від того хто кого обирав не обирав.
До чого ваша оця демагогія хз..
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detroytred
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:14
wild.tomcat написав: detroytred написав:
.........
Letusrock написав:
порівняння не коректне
стосовно тих виборів як сторонній спостерігач можу сказати
а) голосували проти По і чергових Свинарчуків, плюс Південь та Схід проти армовіра (виграв би тоді й пес патрон)
б) народ в більшій масі не вірив в повномаштабну, інакше замість виборів займались би індивідуальною євроінтеграцією
.........
Ні.
свобода вибору НЕ йде в парі зі обов'язком нести відповідальність за той самий вибір.
От не йде і все. Не йде.
Бо:
- це ніде і нічим не визначено (що йде);
- якщо б йшла, то ТОДІ виборцю апріорі повинно бути забезпечено право і можливість!!! впливати на обраного.
Оскільки виборець не має ні права, ні можливості впливати на обранця, то, звиняйте, ні про яку його відповідальність і мови бути не може.
Про якусь відповідальність виборця за його вибір ще можна було б вести мову, якщо обраний в точності виконав всі свої передвиборчі обіцянки, заяви та програму.
А так, як не крути, обранець банально по суті обдурив виборця.
Виборець є жертвою. Обману, маніпуляцій тощо. Та хоч форс-мажору.
Відповідальність навішувати на жертву?
Ніііт. Не можна.
..........
Скажете, що самі вирішили обрати стоматологом сантехніка?
Так тоді всі претензії до світоустрою, який дозволяє отаке.
Обмежити критеріями віку, громадянства і т.д. -- обмежили.
А от рівнем професіоналізму ні.
хто сказав що "От не йде і все. Не йде."? а я стверджую що йде, ще й як йде. і весь світ каже що йде. а у вас стільки тексту і демагогія про стоматологів і сантехніків.
виборець може впливати, і впливати значно
Всё вам detroytred
правильно написал.
1. Где вы слышали, что "весь світ каже що йде"?
2. Каким образом "виборець може впливати, і впливати значно"?
В США это письмами своему конгрессмену. И демонстрациями. Но дело конгрессмена реагировать на эти письма или нет. Реакция его зависит только от того, как он оценивает влияние этих писем на своё переизбрание в будущем.
Может, виборець должен ещё и под суд идти вместе с депутатом, если депутат, к примеру, взял взятку?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:16
detroytred написав:
.........
Несуть відповідальність за косяки обраної влади всі. Незалежно від того хто кого обирав не обирав.
До чого ваша оця демагогія хз..
Чтобы свалить вину на кого-то другого. Естественная реакция.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:17
просматриваю эту Вашу дискуссию "ни о чем", да какая разница, какой из двух сейчас президент, ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! Именно он протянул в конституцию вступление Украины в НАТО, против чего - воспротивилась раша, считая Украину своей вотчиной, "подбрюшьем", каким Штаты считают Кубу или Мексику, напр.!
И новые выборы - мало что изменят, на сцене - все те же напрямую, или их протеже!
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:18
ЛАД написав:
Разница в том, что тогда не было открытого вторжения росс. войск.
Було, саме через пряме вторгнення кацапів, ми почали відступати в серпні 2014, в Іловайську по нашим стріляли саме вони, і в Дебальцевому теж були не тільки сепари.
И Путин не хотел/не мог прямого вторжения. Порошенко "зупинив війну" благодаря тому, что Путин был на это согласен и выдвигал относительно скромные условия, не сравнимые с сегодняшними или даже с теми, что в Стамбуле.
Не треба ля-ля, за непродовження свого наступу, путін вимагав змін до Конституції, може і менших, ніж зараз, але і ціну, яку тоді заплатила за вторгнення Раша, була набагато менша, ніж зараз.
Більш за те, в 2023, навіть навесні 2024 фюрер погоджувався на РПВ по ЛБЗ, і тільки коли Зе не відмовився від своїх десяти пунктів, перед першим самітом Миру, хйло висунув свої, аналогічні, від яких вже не хоче відмовлятись.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:23
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:35
detroytred написав:
Мабуть вам треба просто прочитати текст. Там про вплив виборця на обраного. Вже обраного.
Несуть відповідальність за косяки обраної влади всі. Незалежно від того хто кого обирав не обирав.
До чого ваша оця демагогія хз..
думати треба перед тим, як галочку в бюлетні ставити. мінімізація потенційних ризиків, щонайменше. щоб потім не було дуже боляче.
коли якийсь перехожий сідає грати в наперстки, то по вашому напевно він не несе за свої дії зовсім ніякої відповідальності, хоч вона і не зовсім юридичного характеру в даному випадку, так?. ну не винен він, він ж не знав, що його обмануть, навіть і думки такої не було, навколо одні ж джентельмени, так?
і "До чого ваша оця демагогія хз.."
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Несуть відповідальність за косяки обраної влади всі. Незалежно від того хто кого обирав не обирав.
До чого ваша оця демагогія хз..
Чтобы свалить вину на кого-то другого. Естественная реакция.
ні-ні, так не вийде. про яку "свалить вину на кого-то другого" ви тут натякаєте? шось тут у вас якраз класичнв ситуація "дєржи вора" виходить
як на мене, саме деякі інші (ну ви в курсі
) хочуть тут розмазати свою вину на всіх. "Естественная реакция" (с)
ну і на додачу, ці самі інші досі ніяк не можуть визнати, що лоханулися. гординя вона штука така. кажуть, між іншим, що смертний гріх.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:45
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Плн перемоги
План миру
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