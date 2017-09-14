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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091410915109161091710918>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:47

  Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.


" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)

Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...


потужний план потужних планів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:48

  lapay написав:Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, ..

Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно продовжувати війну, тому По не зупиняв її. :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:50

  Примат написав:
  Игорь Алексеевич написав:и слиняет жить в Израиль

Это не справедливо, он должен предстать перед судом, и суд должен дать ответ виновен он в чем-то или нет. Было бы хорошо, чтобы все президенты проходили такую оценку в конце срока, тогда бы может и ответственности на посту было бы больше.

Двум последним президентам оценку даст путин. До Байдена и Джонсона он дотянуться не сможет, а на этих отыграется. За что сидит Саакашвили?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Або на західній Україні збудувати містечко для ВПО які залишилися без житла.

Це не можливо. Все розкрадуть ще на етапі геодезичних робіт.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:01

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни

Справа-то в Путіну

Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, а другий і досі не розуміє, в яку прірву він тягне країну.

Разница в том, что тогда не было открытого вторжения росс. войск. И Путин не хотел/не мог прямого вторжения.

Парторг не соврать не может

Было тогда открытое вторжение российских войск
- Крым - номер раз

- Иловайск, Дебальцево - номер два.
Здесь вообще, не было бы российских войск, то все эти "трактористы" очень быстро закончили бы
Ну и MH-17 явно не "трактористы" сбили
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:04

  Mimohod написав:
  Примат написав:
  Игорь Алексеевич написав:и слиняет жить в Израиль

Это не справедливо, он должен предстать перед судом, и суд должен дать ответ виновен он в чем-то или нет. Было бы хорошо, чтобы все президенты проходили такую оценку в конце срока, тогда бы может и ответственности на посту было бы больше.

Двум последним президентам оценку даст путин. До Байдена и Джонсона он дотянуться не сможет, а на этих отыграется. За что сидит Саакашвили?


Хватит уже капитулянстких паник.
Не будет тут путин ничего решать, да и нет у него ничего личного против последних двух. У людей есть. Но последние 2 получат гарантии, будут кататься между Лондоном и Сардинией. Отыграемся на подоляках.
Саакашвили сидит за свой єкзальтированій долбоебизм, в Грузии он многим дорогу перешел наверное, а в кремле про него и забыли давно
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:05

  fler написав:
  lapay написав:Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, ..

Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно продовжувати війну, тому По не зупиняв її. :mrgreen:

Після Мінська-2 ЛБЗ не рухалась, був РПВ. Якщо Зеленський досягне аналогічного результату, можна вважати що війна закінчилась, точніше, конфлікт заморозився до прийнятного рівня.
Тільки Зе цього не хоче.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:15

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Не вспомните, сколько лет шёл разговор о выводе амер. войск из Вьетнама?

Давайте жить в сег. мире. Та история отличается от сег. А то мы ещё вспомним середину 30х годов и будем вспоминать с чего начинался тогда деребан терр.

Сегодня такие вопросы тоже за день не решаются. И за месяц тоже.

Трамп офиц приходит к Власти 20 января. Сейчас начинают работать рабочие группы, что бы после 20 января положить все планы ему на стол. А далее назначается дата подписания. Поэтому за 24 час никто и не говорит. Для этого есть ещё 3 мес.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:30

  Миша-клиент написав:ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим!
никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 14 лис, 2024 22:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:32

  lapay написав:
  fler написав:
  lapay написав:Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, ..

Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно продовжувати війну, тому По не зупиняв її. :mrgreen:

Після Мінська-2 ЛБЗ не рухалась, був РПВ. Якщо Зеленський досягне аналогічного результату, можна вважати що війна закінчилась, точніше, конфлікт заморозився до прийнятного рівня.
Тільки Зе цього не хоче.


хоче - не хоче. напевно що хоче. і то навіть напевно що дуже. але по 1е, він артист, і звик щоб закидували квітами і викликали на біс, а не посилали на..., але це хоч просто неприємно і не більше, але є і інше, вже значно гірше, по 2е не бачить варіанту, щоб закінчити так, щоб потім не задавали неприємних запитань, з усіма наслідками. він ж то пам'ятає як він намагався питати з по, і приміряє на себе. і тут поле для запитань значно ширше ніж було у випадку з по.
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