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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:47
Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.
" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)
Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...
потужний план потужних планів.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:48
lapay написав:
Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати
, ..
Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно
продовжувати війну, тому По не зупиняв її.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:50
Примат написав: Игорь Алексеевич написав:
и слиняет жить в Израиль
Это не справедливо, он должен предстать перед судом, и суд должен дать ответ виновен он в чем-то или нет. Было бы хорошо, чтобы все президенты проходили такую оценку в конце срока, тогда бы может и ответственности на посту было бы больше.
Двум последним президентам оценку даст путин. До Байдена и Джонсона он дотянуться не сможет, а на этих отыграется. За что сидит Саакашвили?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 21:59
_Mykola_ написав:
Або на західній Україні збудувати містечко для ВПО які залишилися без житла.
Це не можливо. Все розкрадуть ще на етапі геодезичних робіт.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:01
ЛАД написав: lapay написав: pesikot написав:
А до того було, Порошенко та Пуйло не змогли розійтись без війни
Справа-то в Путіну
Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, а другий і досі не розуміє, в яку прірву він тягне країну.
Разница в том, что тогда не было открытого вторжения росс. войск. И Путин не хотел/не мог прямого вторжения.
Парторг не соврать не может
Было тогда открытое вторжение российских войск
- Крым - номер раз
- Иловайск, Дебальцево - номер два.
Здесь вообще, не было бы российских войск, то все эти "трактористы" очень быстро закончили бы
Ну и MH-17 явно не "трактористы" сбили
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:04
Mimohod написав: Примат написав: Игорь Алексеевич написав:
и слиняет жить в Израиль
Это не справедливо, он должен предстать перед судом, и суд должен дать ответ виновен он в чем-то или нет. Было бы хорошо, чтобы все президенты проходили такую оценку в конце срока, тогда бы может и ответственности на посту было бы больше.
Двум последним президентам оценку даст путин. До Байдена и Джонсона он дотянуться не сможет, а на этих отыграется. За что сидит Саакашвили?
Хватит уже капитулянстких паник.
Не будет тут путин ничего решать, да и нет у него ничего личного против последних двух. У людей есть. Но последние 2 получат гарантии, будут кататься между Лондоном и Сардинией. Отыграемся на подоляках.
Саакашвили сидит за свой єкзальтированій долбоебизм, в Грузии он многим дорогу перешел наверное, а в кремле про него и забыли давно
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:05
fler написав: lapay написав:
Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати
, ..
Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно
продовжувати війну, тому По не зупиняв її.
Після Мінська-2 ЛБЗ не рухалась, був РПВ. Якщо Зеленський досягне аналогічного результату, можна вважати що війна закінчилась, точніше, конфлікт заморозився до прийнятного рівня.
Тільки Зе цього не хоче.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:15
ЛАД написав: Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Не вспомните, сколько лет шёл разговор о выводе амер. войск из Вьетнама?
Давайте жить в сег. мире. Та история отличается от сег. А то мы ещё вспомним середину 30х годов и будем вспоминать с чего начинался тогда деребан терр.
Сегодня такие вопросы тоже за день не решаются. И за месяц тоже.
Трамп офиц приходит к Власти 20 января. Сейчас начинают работать рабочие группы, что бы после 20 января положить все планы ему на стол. А далее назначается дата подписания. Поэтому за 24 час никто и не говорит. Для этого есть ещё 3 мес.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:30
Миша-клиент написав:
ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим!
никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 14 лис, 2024 22:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:32
lapay написав: fler написав: lapay написав:
Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати
, ..
Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно
продовжувати війну, тому По не зупиняв її.
Після Мінська-2 ЛБЗ не рухалась, був РПВ. Якщо Зеленський досягне аналогічного результату, можна вважати що війна закінчилась, точніше, конфлікт заморозився до прийнятного рівня.
Тільки Зе цього не хоче.
хоче - не хоче. напевно що хоче. і то навіть напевно що дуже. але по 1е, він артист, і звик щоб закидували квітами і викликали на біс, а не посилали на..., але це хоч просто неприємно і не більше, але є і інше, вже значно гірше, по 2е не бачить варіанту, щоб закінчити так, щоб потім не задавали неприємних запитань, з усіма наслідками. він ж то пам'ятає як він намагався питати з по, і приміряє на себе. і тут поле для запитань значно ширше ніж було у випадку з по.
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