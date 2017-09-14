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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:40
КМДА планує збудувати підземний паркінг на 320 машиномісць на Старокиївській горі, біля Пейзажної алеї.
Міністерство культури проти, бо ділянка розташована в межах кількох археологічних памʼяток: «Культурний шар міста Ярослава», «Копирів кінець», «Поселення та могильник на горі Дитинка» та «Історичний ландшафт київських гір».
У детальному плані територій йдеться, що проєкт коштуватиме 225 млн грн. Поки що невідомо, чиїм коштом планують будувати паркінг. Однак у ГО «Пасажири Києва» стверджують, що економічної доцільності в таких паркінгах немає, тож приватні інвестори на нього гроші, ймовірно, не дадуть — будівництво оплатять з міського бюджету.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:48
Миша-клиент написав:
просматриваю эту Вашу дискуссию "ни о чем", да какая разница, какой из двух сейчас президент, ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! Именно он протянул в конституцию вступление Украины в НАТО, против чего - воспротивилась раша, считая Украину своей вотчиной, "подбрюшьем", каким Штаты считают Кубу или Мексику, напр.!
И новые выборы - мало что изменят, на сцене - все те же напрямую, или их протеже!
Так в том и дело, что некоторые стараются доказать, что предыдущий белый и пушистый, никакой его вины в войне нет и если бы его выбрали опять, то никакой войны вообще не было бы.
И в войне виноваты избиратели, которые за него проголосовали.
Во вчерашнем видео Щелина он правильно говорил о лохах.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:49
Letusrock написав: Shaman написав:
хотіти він може й хоче - але може зараз він лише до 2025. й умови, які досягнуть в 2025
це чергові "2-3 тижні" ймовірність яких близка й до попередніх прогнозів
по-перше, це не 2-3 тижні. по-друге, ймовірність в 2022 та 2024 році трохи різна. хто не хоче бачити очевидних речей - не дивіться вгору
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:58
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
............
Сегодня такие вопросы тоже за день не решаются. И за месяц тоже.
Трамп офиц приходит к Власти 20 января. Сейчас начинают работать рабочие группы, что бы после 20 января положить все планы ему на стол. А далее назначается дата подписания. Поэтому за 24 час никто и не говорит. Для этого есть ещё 3 мес.
Ну-ну.
Значит, 3 месяца + 1 день.
Посмотрим.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 22:58
ЛАД написав: Миша-клиент написав:
просматриваю эту Вашу дискуссию "ни о чем", да какая разница, какой из двух сейчас президент, ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! Именно он протянул в конституцию вступление Украины в НАТО, против чего - воспротивилась раша, считая Украину своей вотчиной, "подбрюшьем", каким Штаты считают Кубу или Мексику, напр.!
И новые выборы - мало что изменят, на сцене - все те же напрямую, или их протеже!
Так в том и дело, что некоторые стараются доказать, что предыдущий белый и пушистый, никакой его вины в войне нет и если бы его выбрали опять, то никакой войны вообще не было бы.
И в войне виноваты избиратели, которые за него проголосовали.
Во вчерашнем видео Щелина он правильно говорил о лохах.
ну знову класичне "дєржи вора". як знову невдобно вийшло.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:03
Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.
" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)
Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...
провангую какие то из пунктов
1. мобилизация всех сил. каждый должен работать на фронт. В т.ч. коррупционер
2. вступление в ЕС и НАТО уже в 2024 году
3. справедливый мир с возвращением всех территории включая Крым
4. переизбрание Зеленского на 2й срок
5. поднять цены на продукты и коммуналку ещё в 2 раза
6. поднять налоги.
7. бабушек и дедушек на кладбище, пенсии платить нечем. Судьям и прокурорам поднять пенсии в 2р.
8. нанять миллион трудовых мигрантов из стран которые пока ещё беднее нас
9. получить 200 ярдов кредитов, а лучше 300
10. запретить писать что либо про коррупцию, засекретить прозорро и декларации чиновников.
11. по марафону с утра до вечера крутить лебединное озеро а в перерывах сериал Слуга народа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 14 лис, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:04
Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.
" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)
Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...
Потужный эрзац "армовира"( аж 10 пунктов вместо 3) , который в свою очередь сам был эрзацем
вообщем дело к концу
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:23
ЛАД написав:
Градацию сделать можно. Вот только это уже будет совсем другой тип общества, достаточно далёкий от демократии.
Висновок
Треба дозволити лайнометам обливати лайном тих хто працює для того щоб від всіх був один запах...
А куди подівти
від кожного по можливостям-кожному по праці...
Виходить що у вашій системі координат лайномет такий самий важливий як і я.
І куди тоді прийдете? туди ж куди прийшов совок- до суспільства яка гнобить перших і в приклад ставить останніх- бо тих більше?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:41
Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.
" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)
Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:58
Mimohod написав: Примат написав: Игорь Алексеевич написав:
и слиняет жить в Израиль
Это не справедливо, он должен предстать перед судом, и суд должен дать ответ виновен он в чем-то или нет. Было бы хорошо, чтобы все президенты проходили такую оценку в конце срока, тогда бы может и ответственности на посту было бы больше.
Двум последним президентам оценку даст путин. До Байдена и Джонсона он дотянуться не сможет, а на этих отыграется. За что сидит Саакашвили?
не надійся. це вовану оцінку виставлять у Гаазі
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