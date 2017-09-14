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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10915109161091710918

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:18

Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану щодо безпеки, — Зеленський
https://v-variant.com.ua/nastupnoho-tyz ... zelenskyy/

Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа? :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:19

почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже. Обвалить цену на нефть трамп не решится. Всё остальное путину до фени.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:23

  Wirująświatła написав:почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже.

А на кого надеяться?. Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
А просто продолжать политику Байдена - вести войну годами и качать деньги из США, то такого он не позволит.

Да и у нас уже нет людского рессурса, даже если дадут денег и оружия. Максимум ещё продержимся и угробим людей до лета 25г.. А потом придётся призывать кому 16-18лет.
Игорь Алексеевич
 
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