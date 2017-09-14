Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:18
Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану щодо безпеки, — Зеленський
Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:19
почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже. Обвалить цену на нефть трамп не решится. Всё остальное путину до фени.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:23
А на кого надеяться?. Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
А просто продолжать политику Байдена - вести войну годами и качать деньги из США, то такого он не позволит.
Да и у нас уже нет людского рессурса, даже если дадут денег и оружия. Максимум ещё продержимся и угробим людей до лета 25г.. А потом придётся призывать кому 16-18лет.
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