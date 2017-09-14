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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10915109161091710918

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:18

Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану щодо безпеки, — Зеленський
https://v-variant.com.ua/nastupnoho-tyz ... zelenskyy/

Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа? :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:19

почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже. Обвалить цену на нефть трамп не решится. Всё остальное путину до фени.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:23

  Wirująświatła написав:почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже.

А на кого надеяться?. Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
А просто продолжать политику Байдена - вести войну годами и качать деньги из США, то такого он не позволит.

Да и у нас уже нет людского рессурса, даже если дадут денег и оружия. Максимум ещё продержимся и угробим людей до лета 25г.. А потом придётся призывать кому 16-18лет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 01:03

Ієзуїти. Просто ієзуїти.

"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - наголосив Рютте."
https://varta1.com.ua/news/do-vyvchenni ... 87997.html

З позиції сили...
А позиція сили прямо безпосередньо залежить від ВЕЛИЧИНИ допомоги, яку власне вони ж (тобто НАТО і його окремі члени) надають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:21

  Wirująświatła написав:
  Миша-клиент написав:ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим!
никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо.

Странно, вы, вроде, взрослый человек, а подходы детские.
"обиды путина"...
Ещё расскажите, что 1 МВ началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. А 2 МВ из-за обид Гитлера... даже не знаю на кого.
У всех войн одна причина - борьба за ресурсы. Ресурсы могут быть разные - территории, богатства, люди, ископаемые, да что угодно, даже вода. Цели и методы могут быть разные - не обязательно оккупация и полный захват государства, достаточно бывает включения побеждённого государства в свою сферу влияния и превращения его в сателлита. Даже Гитлер, покоривший почти всю Европу, так делал. И вишистская Франция, и Венгрия, и Словакия, и ещё многие оставались формально независимыми.
Конкретные цели и методы могут меняться в зависимости от хода войны, вы правильно написали. Далеко не всегда война идёт так, как планировали. Да практически никогда.
"цель бить по энергетике" совершенно понятная и логичная. При достаточно серьёзных результатах делает невозможным работу промышленности (или, по крайней мере, сильно усложняет), создаёт в нашем климате тяжёлые условия жизни населения. Всё это сильно ослабляет государство и если даже не приводит к невозможности сопротивляться, то ухудшает возможности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:31

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже.

А на кого надеяться?. Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
А просто продолжать политику Байдена - вести войну годами и качать деньги из США, то такого он не позволит.

Да и у нас уже нет людского рессурса, даже если дадут денег и оружия. Максимум ещё продержимся и угробим людей до лета 25г.. А потом придётся призывать кому 16-18лет.


пан Гордон, осталался не раскрытым кейс когда одновременно оба (ни хйло, ни преЗедент) не согласятся на предложение Трампа . Шо тогда будет делать дядя Сем, ой, Трамп ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Градацию сделать можно. Вот только это уже будет совсем другой тип общества, достаточно далёкий от демократии.
Висновок
Треба дозволити лайнометам обливати лайном тих хто працює для того щоб від всіх був один запах...
Странный вывод.

А куди подівти
від кожного по можливостям-кожному по праці...
Очень хороший принцип.
В соответствии с ним вы и получили по труду - вы существенно богаче ваших работников.

Виходить що у вашій системі координат лайномет такий самий важливий як і я.
І куди тоді прийдете? туди ж куди прийшов совок- до суспільства яка гнобить перших і в приклад ставить останніх- бо тих більше?
В совке такого не было. Никто не ставил в пример "останніх", в пример приводили передовиков.
Лайномет есть лайномет и в пример его никто не приводит. Ещё скажите, что я ставлю преступника рядом с вами. Естественно, нет, но права у него такие же, кроме ограничений, устанавливаемых обществом/государством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:57

  lapay написав:
  fler написав:
  lapay написав:Ти чудово знаєш, що війна почалась до Порошенка, різниця між Петром і Вовою в тому, що перший зупинив війну, коли нам стало невігідно її продовжувати, ..

Ааа, ось воно що, тепер все ясно. Тобто до 2019 року нам було вигідно продовжувати війну, тому По не зупиняв її. :mrgreen:

Після Мінська-2 ЛБЗ не рухалась, був РПВ. Якщо Зеленський досягне аналогічного результату, можна вважати що війна закінчилась, точніше, конфлікт заморозився до прийнятного рівня.
Тільки Зе цього не хоче.

С вами всё понятно.
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.
:)
ЛАД
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