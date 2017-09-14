Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:21

Wirująświatła написав: Миша-клиент написав: ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо. никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо.

Странно, вы, вроде, взрослый человек, а подходы детские."обиды путина"...Ещё расскажите, что 1 МВ началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. А 2 МВ из-за обид Гитлера... даже не знаю на кого.У всех войн одна причина - борьба за ресурсы. Ресурсы могут быть разные - территории, богатства, люди, ископаемые, да что угодно, даже вода. Цели и методы могут быть разные - не обязательно оккупация и полный захват государства, достаточно бывает включения побеждённого государства в свою сферу влияния и превращения его в сателлита. Даже Гитлер, покоривший почти всю Европу, так делал. И вишистская Франция, и Венгрия, и Словакия, и ещё многие оставались формально независимыми.Конкретные цели и методы могут меняться в зависимости от хода войны, вы правильно написали. Далеко не всегда война идёт так, как планировали. Да практически никогда."цель бить по энергетике" совершенно понятная и логичная. При достаточно серьёзных результатах делает невозможным работу промышленности (или, по крайней мере, сильно усложняет), создаёт в нашем климате тяжёлые условия жизни населения. Всё это сильно ослабляет государство и если даже не приводит к невозможности сопротивляться, то ухудшает возможности.