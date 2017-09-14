Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:18
Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану щодо безпеки, — Зеленський
Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:19
почему вы надеетесь на трампа? единственное что он может - урезать помощь. путин вошел в азарт и за прекращение огня запросит космическую цену. Для Трампа помощь в 2024г дорого, а условия "мира" от путина ещё в 10 раз дороже. Обвалить цену на нефть трамп не решится. Всё остальное путину до фени.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:23
А на кого надеяться?. Или план от Трампа или нам пипец. Деньги и оружие может дать только он. А он даст нам и оружие и деньги, если пуйло не захочет принимать его предложения. Или наоборот, пуйло захочет, а мы не захотим, то тогда нам пипец без денег и оружия.
А просто продолжать политику Байдена - вести войну годами и качать деньги из США, то такого он не позволит.
Да и у нас уже нет людского рессурса, даже если дадут денег и оружия. Максимум ещё продержимся и угробим людей до лета 25г.. А потом придётся призывать кому 16-18лет.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 01:03
Ієзуїти. Просто ієзуїти.
"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - наголосив Рютте."
З позиції сили...
А позиція сили прямо безпосередньо залежить від ВЕЛИЧИНИ допомоги, яку власне вони ж (тобто НАТО і його окремі члени) надають.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:21
Странно, вы, вроде, взрослый человек, а подходы детские.
"обиды путина"...
Ещё расскажите, что 1 МВ началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. А 2 МВ из-за обид Гитлера... даже не знаю на кого.
У всех войн одна причина - борьба за ресурсы. Ресурсы могут быть разные - территории, богатства, люди, ископаемые, да что угодно, даже вода. Цели и методы могут быть разные - не обязательно оккупация и полный захват государства, достаточно бывает включения побеждённого государства в свою сферу влияния и превращения его в сателлита. Даже Гитлер, покоривший почти всю Европу, так делал. И вишистская Франция, и Венгрия, и Словакия, и ещё многие оставались формально независимыми.
Конкретные цели и методы могут меняться в зависимости от хода войны, вы правильно написали. Далеко не всегда война идёт так, как планировали. Да практически никогда.
"цель бить по энергетике" совершенно понятная и логичная. При достаточно серьёзных результатах делает невозможным работу промышленности (или, по крайней мере, сильно усложняет), создаёт в нашем климате тяжёлые условия жизни населения. Всё это сильно ослабляет государство и если даже не приводит к невозможности сопротивляться, то ухудшает возможности.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:31
пан Гордон, осталался не раскрытым кейс когда одновременно оба (ни хйло, ни преЗедент) не согласятся на предложение Трампа . Шо тогда будет делать дядя Сем, ой, Трамп ?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:34
Странный вывод.
Очень хороший принцип.
В соответствии с ним вы и получили по труду - вы существенно богаче ваших работников.
В совке такого не было. Никто не ставил в пример "останніх", в пример приводили передовиков.
Лайномет есть лайномет и в пример его никто не приводит. Ещё скажите, что я ставлю преступника рядом с вами. Естественно, нет, но права у него такие же, кроме ограничений, устанавливаемых обществом/государством.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 02:57
С вами всё понятно.
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 06:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не соглашаются оба, то Трамп передаёт дела по войне Европе.
И что тогда?. Мы в полной ж..., т.к. помощь от Европы не сможет нас полностью обеспечить и финансами и оружием. Пуйло будет и далее наступать, бомбить города и до конца 25г. может превратить Запорожье, Херсон и Харьков в руины. На войну 100% пойдут уже кому 18-25лет. Без США с одной Европой нам не по силу воевать с рашей.
И не забываем, что в Германии начался полит. кризис, который продлится минимум до конца февраля. Одним словом нам шаг и мат может быть без переговоров.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 15 лис, 2024 07:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 07:13
У РФ заявили, що готові до мирних переговорів щодо війни в Україні, але якщо їх почне Трамп
Переговори мають враховувати "реальності на місцях" і поточні успіхи РФ на полі бою
Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні. Але є одна умова, вона ключова у цьому процесі. Їх має почати новообраний президент США Дональд Трамп.
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