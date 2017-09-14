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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10916109171091810919

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 08:09

  Игорь Алексеевич написав:Пуйло будет и далее наступать, бомбить города и до конца 25г. может превратить Запорожье, Херсон и Харьков в руины. .

Поки він ще зиму треба пережити. Є шанси що з опаленням і електрикою у вас будуть проблеми
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:11

  Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:32

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.



ага, знизили ескалацію :evil:

кожної ночі шахіди вбивають цивільних, руйнування багатоповерхівок, автівок ,пожари,
в тім числі в Одесі знов загиблі в пораненні , десь 40к залишились без опалення (з ранку на термометрі було 0 С, морозів може і не буде, але грітися надо)
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 20542.html
prodigy
 
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