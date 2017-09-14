Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.
ага, знизили ескалацію
кожної ночі шахіди вбивають цивільних, руйнування багатоповерхівок, автівок ,пожари, в тім числі в Одесі знов загиблі в пораненні , десь 40к залишились без опалення (з ранку на термометрі було 0 С, морозів може і не буде, але грітися надо) https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 20542.html