Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:58

Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав: хотіти він може й хоче - але може зараз він лише до 2025. й умови, які досягнуть в 2025 хотіти він може й хоче - але може зараз він лише до 2025. й умови, які досягнуть в 2025

це чергові "2-3 тижні" ймовірність яких близка й до попередніх прогнозів це чергові "2-3 тижні" ймовірність яких близка й до попередніх прогнозів

по-перше, це не 2-3 тижні. по-друге, ймовірність в 2022 та 2024 році трохи різна. хто не хоче бачити очевидних речей - не дивіться вгору по-перше, це не 2-3 тижні. по-друге, ймовірність в 2022 та 2024 році трохи різна. хто не хоче бачити очевидних речей - не дивіться вгору

це ви постійно робите одну й ту ж помилку, розглядаючи війну з рф як умовного "сферичного коня у вакуумі" (якщо вам відомий цей термін).Згадайте 2022 які надії були на санкції та допомогу Заходу і їх ВПК. Скажи хтось тоді що через три роки бомжі з КНДР дадуть більше снарядів ерефії ніж нам всі союзники то його б мішали з гівном з ранку до ночі. Теж саме про санкції - була впевненість що ракет / технологічної зброї буде дуже мало так як нема комплектуючих, а по факту вони все мають тільки трохи дорожчеЩе згадаймо як в 2023 всі ржали над тим що "росія зможе запускати у 2024 до сотні безпілотників в день" і прогнозували виробництво 3-4 тис шахедів у рік.А по факту за останній тиждень середня кількість запущених 91 шахед в день (перед тим за 5 тижнів середнє значення теж було не мале - 64 шт/день).З поточною політикою демократів варіант переграти рф військовим/ресурсним/людським чи економічним шляхом виглядає мягко кажучи утопічно або принесе результат в дуже віддаленій перспективі