готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:11
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:32
ага, знизили ескалацію
кожної ночі шахіди вбивають цивільних, руйнування багатоповерхівок, автівок ,пожари,
в тім числі в Одесі знов загиблі в пораненні , десь 40к залишились без опалення (з ранку на термометрі було 0 С, морозів може і не буде, але грітися надо)
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:53
мы вольные птицы:пора, брат, пора
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края
достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або
Вроцдав.
нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.
деякі кошти з цих вже надішли (так, це меньше ніж 32(36) тільки за 2022р), бо не треба було барабани купувати (це як з дитиною якій дають гроші на тиждень, а вона через день
приходить і просить знов), чи ефективно були витрачені гроші які надавали 2022-24? мабудь не зовсім (якщо були яйця по 17грн за кг(за шт?).
Україна за 2024р мала такий бюджет:
чому на сектор оборони 22,1%, а не 62%
чому не обмежили зарплати депутатам, суддям, прокурорам 3 мінімальними зп, тобто 25к грн (ці люди переважно на 99% заможні, на власних накопиченнях протримаються років 50)
правохоронні органи 443млрд (на 30% скоротити як мінімум)
культура і спорт 11 млрд (на 50% скоротити)
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:57
сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом), військова адміністрація і мєр сказали, що в школах є обігрівачи і потужний аварійний генератор,
за дві доби мають полагодити (якщо десь інше не зруйнують).
Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:58
це ви постійно робите одну й ту ж помилку, розглядаючи війну з рф як умовного "сферичного коня у вакуумі" (якщо вам відомий цей термін).
Згадайте 2022 які надії були на санкції та допомогу Заходу і їх ВПК. Скажи хтось тоді що через три роки бомжі з КНДР дадуть більше снарядів ерефії ніж нам всі союзники то його б мішали з гівном з ранку до ночі. Теж саме про санкції - була впевненість що ракет / технологічної зброї буде дуже мало так як нема комплектуючих, а по факту вони все мають тільки трохи дорожче
Ще згадаймо як в 2023 всі ржали над тим що "росія зможе запускати у 2024 до сотні безпілотників в день" і прогнозували виробництво 3-4 тис шахедів у рік.
А по факту за останній тиждень середня кількість запущених 91 шахед в день (перед тим за 5 тижнів середнє значення теж було не мале - 64 шт/день).
З поточною політикою демократів варіант переграти рф військовим/ресурсним/людським чи економічним шляхом виглядає мягко кажучи утопічно або принесе результат в дуже віддаленій перспективі
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 15 лис, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:01
а успіхи солдат путіна по розграбуванню Глушкова в Курській області будуть враховані?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От прямо зараз ми почали перемагати москалів економічно. Вони вже ріжуть виплати військовим. І замість того, щоб їх додавити, нажаль, доводиться здаватись
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:27
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:29
Медкомісії визнавали придатними людей, які отримали "білий білет" вісім років тому, а також глухих та бійців з кулею в голові. Командири, коли отримували таких та схожих бійців, намагались їх берегти і боялись відправляти на лінію фронту.
Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК).
Скороход поспілкувалась на цю тему з командирами: вони не задоволені станом здоров'я людей, яких мобілізують таким чином. Зі слів військових, їх тримають біля штабу, бо не мають певності, що вони дійдуть до окопів, а потім зможуть повернутись.
успіх-термінатор у розквіті сил
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