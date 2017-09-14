RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 109171091810919109201092110922>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:11

  Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25693
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:32

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.



ага, знизили ескалацію :evil:

кожної ночі шахіди вбивають цивільних, руйнування багатоповерхівок, автівок ,пожари,
в тім числі в Одесі знов загиблі в пораненні , десь 40к залишились без опалення (з ранку на термометрі було 0 С, морозів може і не буде, але грітися надо)
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 20542.html
prodigy
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:53

  Игорь Алексеевич написав:Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану щодо безпеки, — Зеленський
https://v-variant.com.ua/nastupnoho-tyz ... zelenskyy/

Что опять? К чему в этот раз готовится? Или это нас готовят перед январскими событиями от Трампа? :roll:


мы вольные птицы:пора, брат, пора
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края

достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або
Вроцдав.
нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.

У середу, 28 лютого, Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 – 2027 роки. Про це повідомляє Міністерство фінансів України та Рада ЄС


деякі кошти з цих вже надішли (так, це меньше ніж 32(36) тільки за 2022р), бо не треба було барабани купувати (це як з дитиною якій дають гроші на тиждень, а вона через день
приходить і просить знов), чи ефективно були витрачені гроші які надавали 2022-24? мабудь не зовсім (якщо були яйця по 17грн за кг(за шт?).
Україна за 2024р мала такий бюджет:

идатки – 3 трлн 355 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 3 трлн 120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду – 234,5 млрд гривень. Пріоритети державного бюджету: 1 трлн 692,6 млрд грн – сектор оборони і безпеки. Це становить 22,1 % ВВП.9 лист. 2023 р.


чому на сектор оборони 22,1%, а не 62%
чому не обмежили зарплати депутатам, суддям, прокурорам 3 мінімальними зп, тобто 25к грн (ці люди переважно на 99% заможні, на власних накопиченнях протримаються років 50)

http://old.cost.ua/budget/expenditure/

правохоронні органи 443млрд (на 30% скоротити як мінімум)
культура і спорт 11 млрд (на 50% скоротити)
prodigy
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:57

  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пуйло будет и далее наступать, бомбить города и до конца 25г. может превратить Запорожье, Херсон и Харьков в руины. .

Поки він ще зиму треба пережити. Є шанси що з опаленням і електрикою у вас будуть проблеми


сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом), військова адміністрація і мєр сказали, що в школах є обігрівачи і потужний аварійний генератор,
за дві доби мають полагодити (якщо десь інше не зруйнують).
prodigy
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 09:58

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:хотіти він може й хоче - але може зараз він лише до 2025. й умови, які досягнуть в 2025

це чергові "2-3 тижні" ймовірність яких близка й до попередніх прогнозів

по-перше, це не 2-3 тижні. по-друге, ймовірність в 2022 та 2024 році трохи різна. хто не хоче бачити очевидних речей - не дивіться вгору :D

це ви постійно робите одну й ту ж помилку, розглядаючи війну з рф як умовного "сферичного коня у вакуумі" (якщо вам відомий цей термін).
Згадайте 2022 які надії були на санкції та допомогу Заходу і їх ВПК. Скажи хтось тоді що через три роки бомжі з КНДР дадуть більше снарядів ерефії ніж нам всі союзники то його б мішали з гівном з ранку до ночі. Теж саме про санкції - була впевненість що ракет / технологічної зброї буде дуже мало так як нема комплектуючих, а по факту вони все мають тільки трохи дорожче
Ще згадаймо як в 2023 всі ржали над тим що "росія зможе запускати у 2024 до сотні безпілотників в день" і прогнозували виробництво 3-4 тис шахедів у рік.
А по факту за останній тиждень середня кількість запущених 91 шахед в день (перед тим за 5 тижнів середнє значення теж було не мале - 64 шт/день).
З поточною політикою демократів варіант переграти рф військовим/ресурсним/людським чи економічним шляхом виглядає мягко кажучи утопічно або принесе результат в дуже віддаленій перспективі
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 15 лис, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:01

  Игорь Алексеевич написав:У РФ заявили, що готові до мирних переговорів щодо війни в Україні, але якщо їх почне Трамп
Переговори мають враховувати "реальності на місцях" і поточні успіхи РФ на полі бою
Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні. Але є одна умова, вона ключова у цьому процесі. Їх має почати новообраний президент США Дональд Трамп.

https://informator.ua/uk/u-rf-zayavili- ... chne-tramp


а успіхи солдат путіна по розграбуванню Глушкова в Курській області будуть враховані?
prodigy
 
Повідомлень: 11210
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3252 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:З поточною політикою демократів варіант переграти рф військовим/ресурсним/людським чи економічним шляхом виглядає мягко кажучи утопічно або принесе результат в дуже віддаленій перспективі

От прямо зараз ми почали перемагати москалів економічно. Вони вже ріжуть виплати військовим. І замість того, щоб їх додавити, нажаль, доводиться здаватись
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4115
З нами з: 29.07.22
Подякував: 732 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:От прямо зараз ми почали перемагати москалів економічно. Вони вже ріжуть виплати військовим

цей біомусор може воювати і за миску супа лопатами хоч і до 2040-го. Плюс переодіті китайці допоможуть якщо Сі вирішить йти на конфронтацію до кінця
Letusrock
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:27

  Letusrock написав:А по факту за останній тиждень середня кількість запущених 91 шахед в день (перед тим за 5 тижнів середнє значення теж було не мале - 64 шт/день).

Ця кількість - це далеко не всі шахеди з бойовою частиною. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5319
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:29

Медкомісії визнавали придатними людей, які отримали "білий білет" вісім років тому, а також глухих та бійців з кулею в голові. Командири, коли отримували таких та схожих бійців, намагались їх берегти і боялись відправляти на лінію фронту. :lol: :oops:

Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК). 8)

Скороход поспілкувалась на цю тему з командирами: вони не задоволені станом здоров'я людей, яких мобілізують таким чином. Зі слів військових, їх тримають біля штабу, бо не мають певності, що вони дійдуть до окопів, а потім зможуть повернутись. :shock:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... nimi-video

успіх-термінатор у розквіті сил :lol:
jump
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 109171091810919109201092110922>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
23 73934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5908)
15.11.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.