prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..
В цю гру треба грати вдвох..
Щоб грати в цю гру, треба мати нафтодолари, а не овердрафт. Колись писав вам, що без РПВ кацапи легко можуть запускати по сто шахедів в день, і всі плани розвитку можна засунути дуже глибоко. Ну шо, дійшло?
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prodigy написав: достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або Вроцдав. нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.
Чого ж достатньо? Помоєму саме час починати панікувати. Ви розумієте що якщо такі пошкодження тепломережі будуть в мороз її вже зимою не відновити? Не боїтесь що частина зсу теж у вроцлав ломанеться?
jump написав:Медкомісії визнавали придатними людей, які отримали "білий білет" вісім років тому, а також глухих та бійців з кулею в голові. Командири, коли отримували таких та схожих бійців, намагались їх берегти і боялись відправляти на лінію фронту.
Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК).
Скороход поспілкувалась на цю тему з командирами: вони не задоволені станом здоров'я людей, яких мобілізують таким чином. Зі слів військових, їх тримають біля штабу, бо не мають певності, що вони дійдуть до окопів, а потім зможуть повернутись.