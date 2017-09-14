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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091810919109201092110922>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:44

  prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..

В цю гру треба грати вдвох..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:56

  fler написав:
  prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..

В цю гру треба грати вдвох..

Шура, запускайте Берлагу
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

доречі, Флер, ви б ще раз подумали добряче на рахунок клуба динамо. в мене є пару яєць, можемо навіть пожарити
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:59

  fler написав:
  prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..

В цю гру треба грати вдвох..

Щоб грати в цю гру, треба мати нафтодолари, а не овердрафт. Колись писав вам, що без РПВ кацапи легко можуть запускати по сто шахедів в день, і всі плани розвитку можна засунути дуже глибоко. Ну шо, дійшло?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:01

  fler написав:
  prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..

В цю гру треба грати вдвох..

закидайте їх асфальтом зелінського, тим що зоні бойових дій вкладали нещодавно
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:27

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:33

  prodigy написав:
достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або
Вроцдав.
нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.


Чого ж достатньо? Помоєму саме час починати панікувати. Ви розумієте що якщо такі пошкодження тепломережі будуть в мороз її вже зимою не відновити?
Не боїтесь що частина зсу теж у вроцлав ломанеться?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:35

  fler написав:
  prodigy написав:сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом),..

В цю гру треба грати вдвох..

Ваш супруг унд Хаттаб(как раз обоя) на гружёном ТНТ выше ватерлинии гвинтокрыле полетят дамбить Курчатовскую АЭС(не реакторы, ТП 339/500/750КВ)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:35

  jump написав:Медкомісії визнавали придатними людей, які отримали "білий білет" вісім років тому, а також глухих та бійців з кулею в голові. Командири, коли отримували таких та схожих бійців, намагались їх берегти і боялись відправляти на лінію фронту. :lol: :oops:

Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК). 8)

Скороход поспілкувалась на цю тему з командирами: вони не задоволені станом здоров'я людей, яких мобілізують таким чином. Зі слів військових, їх тримають біля штабу, бо не мають певності, що вони дійдуть до окопів, а потім зможуть повернутись. :shock:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... nimi-video

успіх-термінатор у розквіті сил :lol:

Ну так а что вы хотели? -- место хлебное, где сейчас еще такое найти?
«Якщо хочеш залишитися на своїй посаді, то в тебе всі придатні», – розповідає народна депутатка про умови роботи лікарів ВЛК

Вона говорить, що є дуже багато випадків, коли чоловіки навіть після поранень на фронті залишаються придатними за рішенням ВЛК.

"Можу більше сказати, в мене є знайомий в одному з обласних лікарень де проводяться заходи ВЛК та йому сказали — "якщо хочеш залишитися на своїй посаді, то в тебе всі придатні", – розповіла Скороход.


А ЛАД говорит коррупции в стране нет...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

До чого довів українців-впо путін та його "єдина росія"...
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