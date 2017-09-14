Это всего лишь _одна из_ стратегий. Предпродажная подготовка автомобиля -- слышали про такое?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:38
Это всего лишь _одна из_ стратегий. Предпродажная подготовка автомобиля -- слышали про такое?
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:39
)))) нічо так. Тіки маскуватись треба не в кікіморі а краще в медичному халаті чи в робі водоканалу. )
А топографія давно в смартфоні. Тактична медицина в зсу це карго культ.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:51
Міністр оборони Польщі: В українців коротка пам'ять, а Зеленський намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією
Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що в українців "коротка пам'ять". Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він обурився тим, що зі слів президента України Володимира Зеленського нібито випливає, що їхня країна не робить все можливе, хоча насправді Польща вже багато чим допомогла Україні, наприклад, передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу в перші місяці війни, повідомляє tvn24.pl.
ЗЕ наверное хоче Польшу окончательно сделать нашим врагом?
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
Почему у ЗЕ - все нам должны..., когда Власть спит с млн. у.е. и потом они несут полит. ответственность. И с этой ответственностью уезжают жить в Лондон.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нема таких вказівок. Є вказівка виду "сьогодні признати придатними не менше 80 призовників", а приходить на ВЛК 100, з яких 5 "заплатили" і ще за 5 "кум порішав" ну і 10 в стані "в учебці точно здохне"
Тим часом в м. Хуст прийшов чоловік з пістолетом і з криком "Слава Україні! Пиз*ти будем москалів!" постріляв в повітря вимагаючи щоб його нарешті мобілізували...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 15 лис, 2024 12:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:59
Этим и отличается профессиональный политик от случайного человека: первые понимают что некоторые вещи нельзя говорить ни при каких обстоятельствах.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:03
Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW
Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.
Президент Росії Володимир Путін особисто займається питаннями, що стосуються України, і відтак йому не потрібні спеціальні представники для гіпотетичних мирних переговорів. Про це вчора, 14 листопада, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час свого брифінгу.
У черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW припустив, що ця заява була реакцією, на повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який має вести переговори про припинення війни в Україні.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:24
Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:37
Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:02
Banderlog
Поки не прибили ЖПС-сигнал))
Тому на всяк випадок хоч раз в житті візьміть в руки карту 500-метровку (дуже бажано свого району перебування, в штабі бригади має бути, або викачайте в інеті, там викладені генштабівські , ) , вивчіть на ній всі позначення)) . Зайдіть з нею в ліс (якщо у вас він там є) . Подивіться на деревʼяні стовпчики з написами на них. Знайдіть ці цифри на карті. Зорієнтуйтесь на місцевості. Якщо не знадобиться на фронті, може в Карпатах біля кордону стане в пригоді))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лис, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти.
Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного...
В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.
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