RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10919109201092110922>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:38

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Посол РФ при ООН Геннадій Гатілов зробив неочікувану заяву. Він наголосив, що Росія "відкрита до будь-яких мирних переговорів" щодо війни в Україні.
готовность к переговорам выражают какими то действиями, снижением эскалации например.

Это всего лишь _одна из_ стратегий. Предпродажная подготовка автомобиля -- слышали про такое? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 8674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:39

  Letusrock написав:Креативна реклама від 47-ОМБ
Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі?
Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину.
м
)))) нічо так. Тіки маскуватись треба не в кікіморі а краще в медичному халаті чи в робі водоканалу. )
А топографія давно в смартфоні. Тактична медицина в зсу це карго культ.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:51

Міністр оборони Польщі: В українців коротка пам'ять, а Зеленський намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що в українців "коротка пам'ять". Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він обурився тим, що зі слів президента України Володимира Зеленського нібито випливає, що їхня країна не робить все можливе, хоча насправді Польща вже багато чим допомогла Україні, наприклад, передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу в перші місяці війни, повідомляє tvn24.pl.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/ministr-obor ... ijeju.html

ЗЕ наверное хоче Польшу окончательно сделать нашим врагом?
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем. :roll:
Почему у ЗЕ - все нам должны..., когда Власть спит с млн. у.е. и потом они несут полит. ответственность. И с этой ответственностью уезжают жить в Лондон.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8519
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Голови відділень, керівники лікарень та рядові медики, ймовірно, отримали вказівку визнавати придатними усіх військовозобов'язаних та військовослужбовців, які звертаються у військово-лікарські комісії (ВЛК).

Нема таких вказівок. Є вказівка виду "сьогодні признати придатними не менше 80 призовників", а приходить на ВЛК 100, з яких 5 "заплатили" і ще за 5 "кум порішав" ну і 10 в стані "в учебці точно здохне"

Тим часом в м. Хуст прийшов чоловік з пістолетом і з криком "Слава Україні! Пиз*ти будем москалів!" постріляв в повітря вимагаючи щоб його нарешті мобілізували...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 15 лис, 2024 12:00, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4115
З нами з: 29.07.22
Подякував: 732 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:59

  Игорь Алексеевич написав:Міністр оборони Польщі: В українців коротка пам'ять, а Зеленський намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що в українців "коротка пам'ять". Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він обурився тим, що зі слів президента України Володимира Зеленського нібито випливає, що їхня країна не робить все можливе, хоча насправді Польща вже багато чим допомогла Україні, наприклад, передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу в перші місяці війни, повідомляє tvn24.pl.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/ministr-obor ... ijeju.html

ЗЕ наверное хоче Польшу окончательно сделать нашим врагом?
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем. :roll:
Почему у ЗЕ - все нам должны..., когда Власть спит с млн. у.е. и потом они несут полит. ответственность. И с этой ответственностью уезжают жить в Лондон.

Этим и отличается профессиональный политик от случайного человека: первые понимают что некоторые вещи нельзя говорить ни при каких обстоятельствах.
_hunter
 
Повідомлень: 8674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:03

Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW

Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.
Президент Росії Володимир Путін особисто займається питаннями, що стосуються України, і відтак йому не потрібні спеціальні представники для гіпотетичних мирних переговорів. Про це вчора, 14 листопада, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час свого брифінгу.
У черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW припустив, що ця заява була реакцією, на повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який має вести переговори про припинення війни в Україні.

https://zn.ua/ukr/war/putin-viznachivsj ... u-isw.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8519
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:24

  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.


розкажіть як розікрали польські т-72
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2681 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:37

  trololo написав:
  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.


розкажіть як розікрали польські т-72


вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
tester7336
 
Повідомлень: 608
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:02

Banderlog

А топографія давно в смартфоні.


Поки не прибили ЖПС-сигнал))
Тому на всяк випадок хоч раз в житті візьміть в руки карту 500-метровку (дуже бажано свого району перебування, в штабі бригади має бути, або викачайте в інеті, там викладені генштабівські , ) , вивчіть на ній всі позначення)) . Зайдіть з нею в ліс (якщо у вас він там є) . Подивіться на деревʼяні стовпчики з написами на них. Знайдіть ці цифри на карті. Зорієнтуйтесь на місцевості. Якщо не знадобиться на фронті, може в Карпатах біля кордону стане в пригоді)) :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лис, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13609
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW

Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.

Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти.
Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного...
В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.
lapay
 
Повідомлень: 13966
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10919109201092110922>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
23 73934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5908)
15.11.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.