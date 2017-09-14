Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:37
trololo написав: Игорь Алексеевич написав:
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
розкажіть як розікрали польські т-72
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
tester7336
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:02
Banderlog
А топографія давно в смартфоні.
Поки не прибили ЖПС-сигнал))
Тому на всяк випадок хоч раз в житті візьміть в руки карту 500-метровку (дуже бажано свого району перебування, в штабі бригади має бути, або викачайте в інеті, там викладені генштабівські , ) , вивчіть на ній всі позначення)) . Зайдіть з нею в ліс (якщо у вас він там є) . Подивіться на деревʼяні стовпчики з написами на них. Знайдіть ці цифри на карті. Зорієнтуйтесь на місцевості. Якщо не знадобиться на фронті, може в Карпатах біля кордону стане в пригоді))
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Hotab
в П'ят 15 лис, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:05
Игорь Алексеевич написав:
Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW
Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.
Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти.
Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного...
В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:20
Пентагон передасть Україні 7,1 млрд доларів допомоги до кінця каденції Байдена
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/15/no ... yi-bajdena
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:43
tester7336 написав: trololo написав: Игорь Алексеевич написав:
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
розкажіть як розікрали польські т-72
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ
Бетон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:56
Бетон написав:
Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Мінкульт витратив 24 млн грн на книги для зміцнення єдності, більшість з них лежить на складах
– розслідування
https://life.pravda.com.ua/culture/mink ... ti-304860/
це певно входить у план потужної стійкості
Обленерго замовило розкішну автівку із сидіннями з масажем за три мільйони https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/15/721867/
можна й 10гривеників за кВт
jump
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:05
Cегодня под Киевом в Счастливом, на складах ТМ «Моршин» в грузчика стрелял сотрудник ТЦК.
видео есть. грузчик бежит, бык стреляет в спину прикиньте
Бетон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:07
Бетон написав: tester7336 написав: trololo написав:
розкажіть як розікрали польські т-72
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ
Так в 22м других вариантов не было: "кое-кто" от ленд лиза всеми силами отказывался...
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:11
Бетон написав:
Cегодня под Киевом в Счастливом, на складах ТМ «Моршин» в грузчика стрелял сотрудник ТЦК.
видео есть. грузчик бежит, бык стреляет в спину прикиньте
у вівторок у Львові нацгвардійці з собакою гнались за хлопчиною, така собі "дружня" допомога людоловам
jump
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:32
Бетон написав: tester7336 написав: Игорь Алексеевич написав:
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ
а чому не перше місце? чого так скромно? є корупція, але в багатьох інших країнах є. оці закиди - найбільші в світі - це таке дитяче перебільшення.
от що ми в перших рядах - так це те, що переважна більшість для себе готова "порішати", й наші викривачі корупції на форумі - серед них
Shaman
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