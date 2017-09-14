RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1091710918109191092010921 ... 10923>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:37

  trololo написав:
  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.


розкажіть як розікрали польські т-72


вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
tester7336
 
Повідомлень: 608
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:02

Banderlog

А топографія давно в смартфоні.


Поки не прибили ЖПС-сигнал))
Тому на всяк випадок хоч раз в житті візьміть в руки карту 500-метровку (дуже бажано свого району перебування, в штабі бригади має бути, або викачайте в інеті, там викладені генштабівські , ) , вивчіть на ній всі позначення)) . Зайдіть з нею в ліс (якщо у вас він там є) . Подивіться на деревʼяні стовпчики з написами на них. Знайдіть ці цифри на карті. Зорієнтуйтесь на місцевості. Якщо не знадобиться на фронті, може в Карпатах біля кордону стане в пригоді)) :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лис, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13609
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW

Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.

Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти.
Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного...
В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.
lapay
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:20

Щотижня буде надходити зброя

Пентагон передасть Україні 7,1 млрд доларів допомоги до кінця каденції Байдена
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/15/no ... yi-bajdena
detroytred
 
Повідомлень: 30965
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:43

  tester7336 написав:
  trololo написав:
  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.


розкажіть як розікрали польські т-72


вывод что деньги давать нельзя - только оружие?



Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией

И вы ещё спрашиваете?

Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:56

  Бетон написав:Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией

И вы ещё спрашиваете?

Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?


Мінкульт витратив 24 млн грн на книги для зміцнення єдності, більшість з них лежить на складах – розслідування
https://life.pravda.com.ua/culture/mink ... ti-304860/
це певно входить у план потужної стійкості :lol:

Обленерго замовило розкішну автівку із сидіннями з масажем за три мільйони
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/15/721867/
можна й 10гривеників за кВт :lol: :oops:
jump
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Cегодня под Киевом в Счастливом, на складах ТМ «Моршин» в грузчика стрелял сотрудник ТЦК.
видео есть. грузчик бежит, бык стреляет в спину прикиньте
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 17.12.22
Подякував: 107 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:07

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  trololo написав:
розкажіть як розікрали польські т-72


вывод что деньги давать нельзя - только оружие?



Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией

И вы ещё спрашиваете?

Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ

Так в 22м других вариантов не было: "кое-кто" от ленд лиза всеми силами отказывался...
_hunter
 
Повідомлень: 8675
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:11

  Бетон написав:Cегодня под Киевом в Счастливом, на складах ТМ «Моршин» в грузчика стрелял сотрудник ТЦК.
видео есть. грузчик бежит, бык стреляет в спину прикиньте


у вівторок у Львові нацгвардійці з собакою гнались за хлопчиною, така собі "дружня" допомога людоловам :shock:
jump
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:32

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.

вывод что деньги давать нельзя - только оружие?

Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией

И вы ещё спрашиваете?

Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ

а чому не перше місце? чого так скромно? є корупція, але в багатьох інших країнах є. оці закиди - найбільші в світі - це таке дитяче перебільшення.

от що ми в перших рядах - так це те, що переважна більшість для себе готова "порішати", й наші викривачі корупції на форумі - серед них
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7392
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1091710918109191092010921 ... 10923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
23 73934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.