prodigy написав:........... Україна за 2024р мала такий бюджет:
идатки – 3 трлн 355 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 3 трлн 120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду – 234,5 млрд гривень. Пріоритети державного бюджету: 1 трлн 692,6 млрд грн – сектор оборони і безпеки. Це становить 22,1 % ВВП.9 лист. 2023 р.
чому на сектор оборони 22,1%, а не 62% чому не обмежили зарплати депутатам, суддям, прокурорам 3 мінімальними зп, тобто 25к грн (ці люди переважно на 99% заможні, на власних накопиченнях протримаються років 50)
http://old.cost.ua/budget/expenditure/
правохоронні органи 443млрд (на 30% скоротити як мінімум) культура і спорт 11 млрд (на 50% скоротити)
Немного займёмся арифметикой для 5 класса. Не знаю, какой ВВП будет в 2024, поэтому посчитаем от обратного. Если "1 трлн 692,6 млрд грн – сектор оборони і безпеки становить 22,1 % ВВП", то 100% ВВП будет - 1692,6трлн : 22,1 х 100 = 7658,8 трлн. Тогда 62,5% составит - 7658,8 х 62,5 : 100 = 4786,8 трлн. Это всего на 34,6% больше всех расходов нашего бюджета.
Игорь Алексеевич написав:Міністр оборони Польщі: В українців коротка пам'ять, а Зеленський намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією
Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що в українців "коротка пам'ять". Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він обурився тим, що зі слів президента України Володимира Зеленського нібито випливає, що їхня країна не робить все можливе, хоча насправді Польща вже багато чим допомогла Україні, наприклад, передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу в перші місяці війни, повідомляє tvn24.pl.
ЗЕ наверное хоче Польшу окончательно сделать нашим врагом? Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем. Почему у ЗЕ - все нам должны..., когда Власть спит с млн. у.е. и потом они несут полит. ответственность. И с этой ответственностью уезжают жить в Лондон.
Этим и отличается профессиональный политик от случайного человека: первые понимают что некоторые вещи нельзя говорить ни при каких обстоятельствах.
Если к вам в дом ворвутся бандиты и начнут вас избивать, вы вряд ли будете благодарить соседей за то, что вам дали одеяльце прикрываться от ударов, чтоб не так больно было. Наверное, будете требовать что-то посерьёзнее. Или хотя бы одеял побольше.
prodigy написав: достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або Вроцдав. нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.
Чого ж достатньо? Помоєму саме час починати панікувати. Ви розумієте що якщо такі пошкодження тепломережі будуть в мороз її вже зимою не відновити? Не боїтесь що частина зсу теж у вроцлав ломанеться?
А чого боятись? Якщо навпаки, Бандерлог думав НЕ зимувати в ЗСУ, думав... та й передумав
п.с. І все таки, я все більше і більше схиляюсь до думки, що сзч = "специфічна демобілізація"!
Так, як я продовжую спілкуватись зі своїми колишніми побратимами, а також деякими сзчешниками, то...
Игорь Алексеевич написав:Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW
Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.
Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти. Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного... В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.
Вам не надоело? Я там приводил старый стишок Агнии Барто: Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу — Потому что он хороший. Ещё ничего не произошло, а вы уже пророчите "нульове фінансування з боку США наступного року" и рассказываете о "недієздатності" Зеленского. Расскажите, каким образом мог бы "досягти миру" "дієздатний" Порошенко или любой другой? Умови РПВ, вполне вероятно, будут достаточно "принизливими". Давайте не ссылаться на Зеленского, вы лично готовы их принять или "гордо" потребуете продолжать войну "до последней вербы"?
Чи це може бути сигналом зміни геополітичних підходів Китаю?
Вважаю, що ні. Хазяїн робить те, що йому вигідно. У даному випадку він протидіє тому, щоб вассал розвивав технологічне співробітництво з іншими країнами. Вассал має бути китаєзалежним і поступово віддавати ісконно китайські території.