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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109181091910920109211092210923>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:34

  prodigy написав:...........
Україна за 2024р мала такий бюджет:
идатки – 3 трлн 355 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 3 трлн 120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду – 234,5 млрд гривень. Пріоритети державного бюджету: 1 трлн 692,6 млрд грн – сектор оборони і безпеки. Це становить 22,1 % ВВП.9 лист. 2023 р.


чому на сектор оборони 22,1%, а не 62%
чому не обмежили зарплати депутатам, суддям, прокурорам 3 мінімальними зп, тобто 25к грн (ці люди переважно на 99% заможні, на власних накопиченнях протримаються років 50)

http://old.cost.ua/budget/expenditure/

правохоронні органи 443млрд (на 30% скоротити як мінімум)
культура і спорт 11 млрд (на 50% скоротити)

Немного займёмся арифметикой для 5 класса.
Не знаю, какой ВВП будет в 2024, поэтому посчитаем от обратного.
Если "1 трлн 692,6 млрд грн – сектор оборони і безпеки становить 22,1 % ВВП", то 100% ВВП будет - 1692,6трлн : 22,1 х 100 = 7658,8 трлн.
Тогда 62,5% составит - 7658,8 х 62,5 : 100 = 4786,8 трлн.
Это всего на 34,6% больше всех расходов нашего бюджета.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:42

  _hunter написав:............
А ЛАД говорит коррупции в стране нет...

Дёшево.
Где и когда я такое говорил?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:43

  Бетон написав:доречі, Флер, ви б ще раз подумали добряче на рахунок клуба динамо. в мене є пару яєць, можемо навіть пожарити

:lol:
Ваш гумор мені завжди подобався. Дякую.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн

Чи це може бути сигналом зміни геополітичних підходів Китаю?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:49

  _hunter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Міністр оборони Польщі: В українців коротка пам'ять, а Зеленський намагається залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що в українців "коротка пам'ять". Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він обурився тим, що зі слів президента України Володимира Зеленського нібито випливає, що їхня країна не робить все можливе, хоча насправді Польща вже багато чим допомогла Україні, наприклад, передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу в перші місяці війни, повідомляє tvn24.pl.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/ministr-obor ... ijeju.html

ЗЕ наверное хоче Польшу окончательно сделать нашим врагом?
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем. :roll:
Почему у ЗЕ - все нам должны..., когда Власть спит с млн. у.е. и потом они несут полит. ответственность. И с этой ответственностью уезжают жить в Лондон.

Этим и отличается профессиональный политик от случайного человека: первые понимают что некоторые вещи нельзя говорить ни при каких обстоятельствах.

Если к вам в дом ворвутся бандиты и начнут вас избивать, вы вряд ли будете благодарить соседей за то, что вам дали одеяльце прикрываться от ударов, чтоб не так больно было. Наверное, будете требовать что-то посерьёзнее. Или хотя бы одеял побольше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:51

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?

Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией

И вы ещё спрашиваете?

Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ

а чому не перше місце? чого так скромно? є корупція, але в багатьох інших країнах є. оці закиди - найбільші в світі - це таке дитяче перебільшення.

от що ми в перших рядах - так це те, що переважна більшість для себе готова "порішати", й наші викривачі корупції на форумі - серед них

Ви краще знаєте за Ernst & Young, як пекарь и плотник - золотой работник)
особисто моє враження, корупція мабуть найвища в світі. почесне перше місце.
у Шамана - все добре, нічого страшного.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:53

  jump написав:
  Бетон написав:Cегодня под Киевом в Счастливом, на складах ТМ «Моршин» в грузчика стрелял сотрудник ТЦК.
видео есть. грузчик бежит, бык стреляет в спину прикиньте


у вівторок у Львові нацгвардійці з собакою гнались за хлопчиною, така собі "дружня" допомога людоловам :shock:

Співробітник ТЦК стріляє у вантажника на складах під Києвом (н.п. Щасливе) - це резонансна подія. мяко кажучи. щось буде
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:59

ДумайТЕ!©

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
достатньо зради і паніки, якщо так страшно, то переїзжайте у файне місто Дрогобич, або
Вроцдав.
нас (тобто Вас) ні дочого не готовлять, існує план-що робити при урізанні допомоги від США.


Чого ж достатньо? Помоєму саме час починати панікувати. Ви розумієте що якщо такі пошкодження тепломережі будуть в мороз її вже зимою не відновити?
Не боїтесь що частина зсу теж у вроцлав ломанеться?
А чого боятись?
Якщо навпаки, Бандерлог думав НЕ зимувати в ЗСУ, думав... та й передумав :wink:


п.с.
І все таки, я все більше і більше схиляюсь до думки, що сзч = "специфічна демобілізація"! :shock:

Так, як я продовжую спілкуватись зі своїми колишніми побратимами, а також деякими сзчешниками, то...

Ну от як так, що до них/додому НЕ приходять тцкашники?
(правда, до одного мого родича прийшли щось за 3, чи 4міс), але до інших - НЕ приходять!
Як так?©
Хоча, це не велика проблема - сзчешник не відкриє дверей та й все!(а по декілька разів замахаються приходити)

Та і "перше сзч" кажуть, що проходить майже безболісно)) - дадуть сурову догану і все))

Тому, чим сзч не "специфічна демобілізація"?
Я би, навіть, сказав - ДЕШЕВА/ВИГІДНА державі на всі 100%!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:00

  lapay написав:
  Игорь Алексеевич написав:Путін визначився із питанням про спецпредставника для мирних переговорів з Україною - ISW

Очікується, що Трамп призначить посланцем миру в Україні когось дуже високопоставленого та з великим кредитом довіри.

Вангую, що представника України не буде, на вимогу фюрера. Він давно намагався вирішити долю України в прямих перемовинах зі США, такий собі Мюнхен2.0, і американський клоун на це може підти.
Байден притримувався принципу "нічого про Україну без України", за який так боровся Порошенко. Інша справа, що мудрий український нарід вибрав недієздатного...
В результаті ми отримаємо нульове фінансування з боку США наступного року, бо Зеленський закономірно не погодиться на принизливі умови РПВ Мюнхена2.0, а сам досягти миру він не дієздатний.

Вам не надоело?
Я там приводил старый стишок Агнии Барто:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший.
Ещё ничего не произошло, а вы уже пророчите "нульове фінансування з боку США наступного року" и рассказываете о "недієздатності" Зеленского.
Расскажите, каким образом мог бы "досягти миру" "дієздатний" Порошенко или любой другой?
Умови РПВ, вполне вероятно, будут достаточно "принизливими". Давайте не ссылаться на Зеленского, вы лично готовы их принять или "гордо" потребуете продолжать войну "до последней вербы"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:02

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн

Чи це може бути сигналом зміни геополітичних підходів Китаю?


Вважаю, що ні. Хазяїн робить те, що йому вигідно. У даному випадку він протидіє тому, щоб вассал розвивав технологічне співробітництво з іншими країнами. Вассал має бути китаєзалежним і поступово віддавати ісконно китайські території.
fler
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