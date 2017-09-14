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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:06
Бетон написав: tester7336 написав: trololo написав:
------------------------Игорь Алексеевич
Спасибо за то, что хоть что то дают, а мы разворовуем.
------------------------
розкажіть як розікрали польські т-72
вывод что деньги давать нельзя - только оружие?
Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего?
Для тысяч вилл и квартир по всему миру?
Тогда ОКЭЙ
Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны.
В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:12
ЛАД написав:
Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны
.
В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
А ще для будівництва метро, асфальтування, перекладання тротуарної плитки в прифронтових зонах, для збільшення з/п прокурорам та на пенсії по інвалідності для них же, для пателень та барабанів у бомбосховища, для оплати помічників депутатів в кількості 40 осіб у кожного, для закупівлі пива на АЕС та представницьких авто по 3 млн. І т.д., і т.д. Війна на виживання! Ну і трохи бізнес на крові клята порошенка робить
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:15
ЛАД написав:
Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны.
В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
А це про "закуплен
і" когенератори.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:20
Скорее, опасения Bank of China нарваться на американские санкции.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:21
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:24
whois2010 написав: ЛАД написав:
Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны.
В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
А це про "закуплен
і" когенератори.
Сообщение от "27 червня
, 2024 четвер 16:32".
Найдите посвежее.
Ну и "Наскільки я знаю
, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко".
Олег Попенко, безусловно, большой авторитет, но хорошо всё таки оговорился: "Наскільки я знаю". Если вдруг окажется, что не так, то какие претензии - ошибся, бывает.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 15 лис, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:25
ЛАД написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны.
В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
А це про "закуплен
і" когенератори.
Сообщение от "27 червня
, 2024 четвер 16:32".
Найдите посвежее.
Ваші доказатєльства - нє доказатєльства)) (с) ЛАД.
Вам надо, знайдіть. Опровєргай, зелебоб. У вас же є інші дані, так? Ознайомте, будь ласка. Якщо нема, то наведена мною інформація за посиланням єдина та остаточна
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:31
whois2010 написав:
это учения, вдруг враги проникнут в тыл под видом ухылянтов? сначала пристрелил, потом разобрался свой или чужой. 2й вариант тцкашник гнался чтобы вовину тысячу подарить.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:38
whois2010 написав: ЛАД написав:
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............
А це про "закуплен
і" когенератори.
---------------------------------
Сообщение от "27 червня
, 2024 четвер 16:32".
Найдите посвежее.
Ваші доказатєльства - нє доказатєльства)) (с) ЛАД.
Вам надо, знайдіть. Опровєргай, зелебоб. У вас же є інші дані, так? Ознайомте, будь ласка. Якщо нема, то наведена мною інформація за посиланням єдина та остаточна
Знаю, что в Харькове установлено много.
И сегодня prodigy
писал:
сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом), військова адміністрація і мєр сказали, що в школах є обігрівачи і потужний аварійний генератор,
за дві доби мають полагодити (якщо десь інше не зруйнують).
Так что если взялись набрасывать на вентилятор, то, будьте добры, ищите доказательства сами.
P.s. Особенно вдохновляет ваше "остаточна".
Ещё через год вы тоже будете называть эту "информацию" "остаточною"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 15 лис, 2024 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:46
ЛАД написав:
Знаю, что в Харькове установлено много.
И сегодня prodigy
писал:
сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом), військова адміністрація і мєр сказали, що в школах є обігрівачи і потужний аварійний генератор,
за дві доби мають полагодити (якщо десь інше не зруйнують).
Так что если взялись набрасывать на вентилятор, то, будьте добры, ищите доказательства сами.
Ви дієте за принципом "всруся, но нє покорюся". Буде у вас час вільний від молитв перед портретом зелінського, почитайте що таке генератор електричний (станція), а що таке когенератор. Яка між ними різниця. Мер та представники ОВА скажуть, що так, всьо з*єбісь. Які обігрівачи в школах? В кожному класі по калоріферу? Не витягне проводка. Де про когенератори написано в ваших словах чи словах Продіджі?
Про "знаю в Харькове установлено много" звідки ваші знання? Нагадую, ми розмовляємо про когенератори, які начебто зелінська влада закупає за донорські кошти
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