ЛАД написав:Например, для выплат зарплат учителям и врачам, пенсий, в т.ч. пенсий инвалидам войны. В этом году давали деньги, например, на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок и пр. "ненужного хлама".
Сообщение от "27 червня, 2024 четвер 16:32". Найдите посвежее. Ну и "Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко". Олег Попенко, безусловно, большой авторитет, но хорошо всё таки оговорился: "Наскільки я знаю". Если вдруг окажется, что не так, то какие претензии - ошибся, бывает.
ЛАД написав:Знаю, что в Харькове установлено много. И сегодня prodigy писал:
сьогодні пошкодили лінію опалення в Одесі (40к населення, 7 шкіл, 1 роддом), військова адміністрація і мєр сказали, що в школах є обігрівачи і потужний аварійний генератор, за дві доби мають полагодити (якщо десь інше не зруйнують).
Так что если взялись набрасывать на вентилятор, то, будьте добры, ищите доказательства сами.
Ви дієте за принципом "всруся, но нє покорюся". Буде у вас час вільний від молитв перед портретом зелінського, почитайте що таке генератор електричний (станція), а що таке когенератор. Яка між ними різниця. Мер та представники ОВА скажуть, що так, всьо з*єбісь. Які обігрівачи в школах? В кожному класі по калоріферу? Не витягне проводка. Де про когенератори написано в ваших словах чи словах Продіджі? Про "знаю в Харькове установлено много" звідки ваші знання? Нагадую, ми розмовляємо про когенератори, які начебто зелінська влада закупає за донорські кошти
Не знаю, о чём говорите вы. Но я писал: "на закупку генераторов, мобильных котелен, когенерационных установок", а не только о когенераторах. И мне как-то всё равно, чем меня будут обогревать - когенератором, или мобильной котельной, или чем-то ещё. Что там у prodigy об "обігрівачах" не знаю, но там и о "потужний аварійний генератор". Мои знання из сообщений Терехова. Простите, но я ему доверяю больше, чем Попенко. Хотя бы потому, что за свои слова ему придётся отвечать, если в Харькове не будет отопления зимой, а Попенко может болтать, что угодно. И сегодня Харьков отапливается. Весь. Несмотря на уничтоженные весной ТЭЦ-3 И ТЭЦ-5. И ещё много чего уничтоженного. И это обеспечил не Попенко.
ЛАД написав:Найдите посвежее. Ну и "Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко". Олег Попенко, безусловно, большой авторитет, но хорошо всё таки оговорился: "Наскільки я знаю". Если вдруг окажется, что не так, то какие претензии - ошибся, бывает.
"А ещьо свєжєй новостєй нє можєтє мнє поіскать?" (с) ЛАД. Доречі, пані Зеркаль дуже толковий спеціаліст та політик. Зе-кабаре задвинуло її за лаштунки. Шкода буде, якщо вона не буде брати участь в наступних виборах.
Бетон написав:Украина в тройке наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией
И вы ещё спрашиваете?
Какой умник вообще додумался Украине давать деньги? Для чего? Для тысяч вилл и квартир по всему миру? Тогда ОКЭЙ
а чому не перше місце? чого так скромно? є корупція, але в багатьох інших країнах є. оці закиди - найбільші в світі - це таке дитяче перебільшення.
от що ми в перших рядах - так це те, що переважна більшість для себе готова "порішати", й наші викривачі корупції на форумі - серед них
Ви краще знаєте за Ernst & Young, як пекарь и плотник - золотой работник) особисто моє враження, корупція мабуть найвища в світі. почесне перше місце. у Шамана - все добре, нічого страшного.
дещо можу оцінити не гірше ніж Ernst&Young є якесь посилання?
може у вас таке враження, бо ви всі питання "вирішуєте"? я от питань не "вирішую", тому в мене інше враження
я ніколи не казав, що нічого страшного - може хоч це визнаєте? корупція - це дуже погано, особливо оцей варіант, що кожен щось намагається вирішити через кума... але я за об'єктивність - й ми далеко не найгірша країна з цього питання.
Я глубоко уважаю Лану Зеркаль и ценю её мнение. И уж точно не буду даже пытаться с ней спорить. Но повторю:
мне как-то всё равно, чем меня будут обогревать - когенератором, или мобильной котельной, или чем-то ещё ....сегодня Харьков отапливается. Весь. Несмотря на уничтоженные весной ТЭЦ-3 И ТЭЦ-5. И ещё много чего уничтоженного.
Да, эл-энергия в Харькове тоже есть. Даже улицы освещают до 22.30.