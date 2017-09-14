В какие-то реформы сейчас не верю, все заняты другим. После войны... Очень надеюсь. Причём не только в том, что касается коррупции. Ну а политика и честность, по-моему, на сегодня взаимоисключающие понятия.
Я глубоко уважаю Лану Зеркаль и ценю её мнение. И уж точно не буду даже пытаться с ней спорить. Но повторю:
мне как-то всё равно, чем меня будут обогревать - когенератором, или мобильной котельной, или чем-то ещё ....сегодня Харьков отапливается. Весь. Несмотря на уничтоженные весной ТЭЦ-3 И ТЭЦ-5. И ещё много чего уничтоженного.
Да, эл-энергия в Харькове тоже есть. Даже улицы освещают до 22.30.
Момент істини з підготовкою буде коли почнуться довготривалі відключення і не буде зовнішнього постачання електроенергії з мережі.
ЛАД у нас ремонтна бригада працювала всю нічь і все зараз вже працює
«Теплопостачання міста Одеси» завершило ремонтні роботи на магістральному трубопроводі теплопостачання, який був пошкоджений вчора ввечері через масовану російську атаку. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, станом на 8:00 ранку розпочалося подання теплоносія в систему – найближчі 2-3 години всі мешканці та заклади, які підключені до цієї котельні, будуть з теплом. Наразі тривають роботи по закриттю вибитих вікон. Нагадаємо, вчора ввечері Одеса зазначала масованого комбінованого ворожого удару. Загинула жінка. Відомо про вісьмох поранених. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також відомо про 22-річного хлопця, який знаходиться у важкому стані. Інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Внаслідок вечірньої атаки було зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Було пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили. За словасми голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси.