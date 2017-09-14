В какие-то реформы сейчас не верю, все заняты другим. После войны... Очень надеюсь. Причём не только в том, что касается коррупции. Ну а политика и честность, по-моему, на сегодня взаимоисключающие понятия.
Я глубоко уважаю Лану Зеркаль и ценю её мнение. И уж точно не буду даже пытаться с ней спорить. Но повторю:
мне как-то всё равно, чем меня будут обогревать - когенератором, или мобильной котельной, или чем-то ещё ....сегодня Харьков отапливается. Весь. Несмотря на уничтоженные весной ТЭЦ-3 И ТЭЦ-5. И ещё много чего уничтоженного.
Да, эл-энергия в Харькове тоже есть. Даже улицы освещают до 22.30.
Момент істини з підготовкою буде коли почнуться довготривалі відключення і не буде зовнішнього постачання електроенергії з мережі.
ЛАД у нас ремонтна бригада працювала всю нічь і все зараз вже працює
«Теплопостачання міста Одеси» завершило ремонтні роботи на магістральному трубопроводі теплопостачання, який був пошкоджений вчора ввечері через масовану російську атаку. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, станом на 8:00 ранку розпочалося подання теплоносія в систему – найближчі 2-3 години всі мешканці та заклади, які підключені до цієї котельні, будуть з теплом. Наразі тривають роботи по закриттю вибитих вікон. Нагадаємо, вчора ввечері Одеса зазначала масованого комбінованого ворожого удару. Загинула жінка. Відомо про вісьмох поранених. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також відомо про 22-річного хлопця, який знаходиться у важкому стані. Інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Внаслідок вечірньої атаки було зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Було пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили. За словасми голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси.
prodigy написав:ЛАД у нас ремонтна бригада працювала всю нічь і все зараз вже працює
«Теплопостачання міста Одеси» завершило ремонтні роботи на магістральному трубопроводі теплопостачання, який був пошкоджений вчора ввечері через масовану російську атаку. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, станом на 8:00 ранку розпочалося подання теплоносія в систему – найближчі 2-3 години всі мешканці та заклади, які підключені до цієї котельні, будуть з теплом. Наразі тривають роботи по закриттю вибитих вікон. Нагадаємо, вчора ввечері Одеса зазначала масованого комбінованого ворожого удару. Загинула жінка. Відомо про вісьмох поранених. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також відомо про 22-річного хлопця, який знаходиться у важкому стані. Інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Внаслідок вечірньої атаки було зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Було пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили. За словасми голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси.
Розпад коаліції в Німеччині гальмує постачання дронів в Україну, - Spiegel
Як пише видання, перед розпадом коаліції канцлер Олаф Шольц обговорював питання щодо виділення додаткових трьох мільярдів євро на військову підтримку України, і наразі тривають переговори між урядовими фракціями СДПН і "зелених" та опозицією. Цього року німецький уряд уже направив Україні озброєння на суму майже 8 мільярдів євро, однак бюджет на ці витрати вичерпано.
При цьому український уряд наполягає на ухваленні рішень про подальше постачання зброї до дострокових парламентських виборів у Німеччині.
На подальшому постачанні зброї наполягає також міністр закордонних справ Анналена Баербок. Як пише Spiegel, йдеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum, які запросила Україна, вартість яких становить 153 мільйони євро. Бербок виступає за швидке фінансування поставок, по можливості у 2024 році або на початку наступного року.
Зазначається, що якщо фінансування здійснюватиметься через понадпланові видатки у 2025 році, то необхідне узгодження з бюджетним комітетом. Однак досі заявка про потребу в цих дронах не була офіційно подана до фінансового департаменту, пише Spiegel.
Зазначається, що цього року Німеччина вже поставила Україні 348 розвідувальних дронів Vector виробництва компанії Quantum, ще один пакет зі 127 дронів має прибути на фронт до кінця року. Також заплановано постачання до 4000 бойових дронів іншого німецького виробника, проте Україна поки що утримується від розкриття подробиць про тип цих дронів.
Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, аби зменшити ціни на енергоносії на європейському ринку та посилити власну конкурентоспроможність. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує Reuters.
"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції потрібно переглянути, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не будуть нижчими", - заявив він.
За словами Орбана, витрати американських компаній на газ і електроенергію учетверо нижчі, аніж витрати європейських. Це є недоліком, який неможливо подолати іншими засобами, вважає він.