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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109221092310924109251092610927>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:10

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!

погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"

Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись.
Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон.
Лицемірство 80lvl
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:16

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!

погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"

Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись.
Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон.
Лицемірство 80lvl

я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:20

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Я тільки піднімаю тему демобілізації!

Бо не може так бути, що відсутня демобілізація.

Люди - НЕ термінатори!

Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!

й в чому вигода та дешевизна?

Гроші + вразливість + залежність

набір цих слів ніяк не пов'язаний з моїм запитанням...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:22

  whois2010 написав:
  Hotab написав:
  Letusrock написав:погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"

Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись.
Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон.
Лицемірство 80lvl

я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо

а ще природньо хоче сховатись за спіни інших, які роблять оце - щоб не стріляли
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:27

  whois2010 написав:
  Hotab написав:
  Letusrock написав:погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"

Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись.
Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон.
Лицемірство 80lvl

я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо

"Це ж було вже!"(с)

Вже був і є один "нада просто перестать стрелять"
До чого це призвело ?

До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну

І нагадаю, наш найвеличніший розпочав заробляти ще до повномасштабної
Одне тільки "Велике будівництво" та купівля бітума в Білорусії в 2 кінці, чого варті
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:29

whois2010
це природньо


«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів, прохантерити в Німеччину.
І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..»
Як це працює в свідомості людей?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:29

Коли вони всі (ЕС, США , раша)договоряться, то Зеленського просто поставлять перед фактом що треба зробити і все

Шольц вже поговорив з путіним, – Sueddeutsche Zeitung.

Розмова тривала майже годину, обговорювали, як закінчити війну в Україні, пише Bloomberg.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви б мали підміняти втомлених

я не бачу себе в армії, в студентські роки відмовився від карєри в силових структурах, то армія тим більше
— Но почему вы отказываетесь? — Не хочу. — Вы не сочувствуете детям Германии? — Сочувствую. — А, полтинника жалко?! — Нет. — Так почему же? — Не хочу.


  Shaman написав:а ще природньо хоче сховатись за спіни інших

як робить Шаман, я і ще 95% тут присутніх))
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 15 лис, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:36

  Xenon написав:
Шольц вже поговорив з путіним, – Sueddeutsche Zeitung.
Розмова тривала майже годину, обговорювали, як закінчити війну в Україні, пише Bloomberg.

А міг би дати Тауруси і не принижуватися. Слабак, пролетить на виборах. Лідер має бути з яйцями.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:37

Бояться потрапити на фронт. Чому працівники ТЦК "перетворилися" з військових на цивільних 8) :lol:
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/678667- ... v-na-front
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