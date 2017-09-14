Успіх написав:Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію". Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!
погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"
Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись. Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон. Лицемірство 80lvl
Успіх написав:Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію". Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!
погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"
Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись. Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон. Лицемірство 80lvl
я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
Letusrock написав:погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"
Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись. Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон. Лицемірство 80lvl
я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
а ще природньо хоче сховатись за спіни інших, які роблять оце - щоб не стріляли
Letusrock написав:погоджуюсь, така собі "неофіційна демобілізація"
Ви б мали підміняти втомлених, а не погоджуватись. Бо і Закарпаття окуповане не хочеться, і радий за тих, хто майнув через Тису, хто втік від ТЦК, кого не призвали і хто зміг втікти з ЗСУ стрибаючи з камаза по дорозі на полігон. Лицемірство 80lvl
я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
"Це ж було вже!"(с)
Вже був і є один "нада просто перестать стрелять" До чого це призвело ?
До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну
І нагадаю, наш найвеличніший розпочав заробляти ще до повномасштабної Одне тільки "Велике будівництво" та купівля бітума в Білорусії в 2 кінці, чого варті
«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів, прохантерити в Німеччину. І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..» Як це працює в свідомості людей?