|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:45
pesikot написав: whois2010 написав:
я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти ..
"Це ж було вже!"(с)
До чого це призвело ?
До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну
Шо там на Чернігівщині? Пишуть що кацапи перетнули кордон, прапор повісили у селі Грем'яч. Наші спростували. Є реальна загроза чи то іпсо?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5404
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1196 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:45
whois2010 написав:
людина просто хоче перестати стріляти
whois2010 написав:
і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
це ви мене коментуєте? бо нічого не зрозуміло
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:48
Letusrock написав: Hotab написав:
Ви б мали підміняти втомлених
я не бачу себе в армії, в студентські роки відмовився від карєри в силових структурах, то армія тим більше
— Но почему вы отказываетесь? — Не хочу. — Вы не сочувствуете детям Германии? — Сочувствую. — А, полтинника жалко?! — Нет. — Так почему же? — Не хочу.
Shaman написав:
а ще природньо хоче сховатись за спіни інших
як робить Шаман, я і ще 95% тут присутніх))
скажемо так - не ховаємось, але знаходимося тилу, не на передовій.
але при цьому не волаємо, що держава немає права. має право проводити мобілізацію та змушена це робити. бо якщо не буде мобілізації, а з фронту всі підуть в СЗЧ - то москалі й до Ужгороду дійдуть.
а цитата з Собачого серця тут недоречна, бо мова йде не про право, а про обов'язок
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:48
мені декілька раз на whatsApp приходив месадж- лайкні пісню дитини
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11214
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:49
Letusrock написав: whois2010 написав:
людина просто хоче перестати стріляти
whois2010 написав:
і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
це ви мене коментуєте? бо нічого не зрозуміло
Ні, цитую слова головнокомандуючого г-на зелінського. Якщо він, за його ж словами, не хоче стріляти, то пересічним теж не дурно жити за такими принципами
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:52
Shaman
а цитата з Собачого серця тут недоречна, бо мова йде не про право, а про обов'язок
Тут взагалі якась маячня закарпатська.
Не про співчуття мова (до дітей), а про особисту сраку, яку хтось закарпатцю обороняє. Приліпив якусь дурницю, влупив ногою в штангу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13612
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:09
Hotab написав:
Тут взагалі якась маячня закарпатська.
пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:19
fler написав: pesikot написав: whois2010 написав:
я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти ..
"Це ж було вже!"(с)
До чого це призвело ?
До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну
Шо там на Чернігівщині? Пишуть що кацапи перетнули кордон, прапор повісили у селі Грем'яч. Наші спростували. Є реальна загроза чи то іпсо?
Ну не в селі, а десь поряд
Повісили та втекли
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10638
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:19
Letusrock написав: Hotab написав:
Тут взагалі якась маячня закарпатська.
пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
бо є дуже виразний представник цього регіону. виходячи з логіки, під час повеней куди треба евакуюватися?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:21
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25697
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23
|73941
|
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
|
|1493
|242587
|
|
|6076
|873778
|
|