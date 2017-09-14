RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1092310924109251092610927>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:45

  pesikot написав:
  whois2010 написав:я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти ..

"Це ж було вже!"(с)
До чого це призвело ?
До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну

Шо там на Чернігівщині? Пишуть що кацапи перетнули кордон, прапор повісили у селі Грем'яч. Наші спростували. Є реальна загроза чи то іпсо?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:людина просто хоче перестати стріляти

  whois2010 написав:і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
це ви мене коментуєте? бо нічого не зрозуміло
Letusrock
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:48

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ви б мали підміняти втомлених

я не бачу себе в армії, в студентські роки відмовився від карєри в силових структурах, то армія тим більше
— Но почему вы отказываетесь? — Не хочу. — Вы не сочувствуете детям Германии? — Сочувствую. — А, полтинника жалко?! — Нет. — Так почему же? — Не хочу.

  Shaman написав:а ще природньо хоче сховатись за спіни інших

як робить Шаман, я і ще 95% тут присутніх))

скажемо так - не ховаємось, але знаходимося тилу, не на передовій.

але при цьому не волаємо, що держава немає права. має право проводити мобілізацію та змушена це робити. бо якщо не буде мобілізації, а з фронту всі підуть в СЗЧ - то москалі й до Ужгороду дійдуть.

а цитата з Собачого серця тут недоречна, бо мова йде не про право, а про обов'язок
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:48

люди , проявить пильність



мені декілька раз на whatsApp приходив месадж- лайкні пісню дитини
prodigy
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:49

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:людина просто хоче перестати стріляти

  whois2010 написав:і не хоче, щоб п̶о̶р̶о̶ш̶е̶н̶к̶о̶ зелінський заробляв на війні. це природньо
це ви мене коментуєте? бо нічого не зрозуміло

Ні, цитую слова головнокомандуючого г-на зелінського. Якщо він, за його ж словами, не хоче стріляти, то пересічним теж не дурно жити за такими принципами
whois2010
 
Повідомлень: 776
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:52

Shaman
а цитата з Собачого серця тут недоречна, бо мова йде не про право, а про обов'язок


Тут взагалі якась маячня закарпатська.
Не про співчуття мова (до дітей), а про особисту сраку, яку хтось закарпатцю обороняє. Приліпив якусь дурницю, влупив ногою в штангу.
Hotab
 
Повідомлень: 13612
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.

пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
Letusrock
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:19

  fler написав:
  pesikot написав:
  whois2010 написав:я б не засуджував нікого: людина просто хоче перестати стріляти ..

"Це ж було вже!"(с)
До чого це призвело ?
До того, що Путін вирішив, якщо в Україні не хочуть стріляти, то можно починати війну

Шо там на Чернігівщині? Пишуть що кацапи перетнули кордон, прапор повісили у селі Грем'яч. Наші спростували. Є реальна загроза чи то іпсо?

Ну не в селі, а десь поряд
Повісили та втекли
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:19

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.

пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?

бо є дуже виразний представник цього регіону. виходячи з логіки, під час повеней куди треба евакуюватися? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:21

самая опасная область

Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25697
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 1092310924109251092610927>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
23 73941
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242587
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.