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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10924109251092610927>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:26

  Xenon написав:Коли вони всі (ЕС, США , раша)договоряться, то Зеленського просто поставлять перед фактом що треба зробити і все

Шольц вже поговорив з путіним, – Sueddeutsche Zeitung.

Розмова тривала майже годину, обговорювали, як закінчити війну в Україні, пише Bloomberg.

:mrgreen:

Зеленський просив Шольца не дзвонити путіну, – Reuters з посиланням на джерела в ОП.

Також відомо, що після розмови Шольца та путіна, канцлер Німеччини подзвонить Зеленському.

https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 024-11-15/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:28

  Wirująświatła написав:
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький

Це поки всього 300 тис. В нас до війни на заробітки їхало 500 тис., а враховуючи родини, то ще десь 700 тис. закарпатців сидять на валізах і чекають на відкриття кордону
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:30

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький

Це поки всього 300 тис. В нас до війни на заробітки їхало 500 тис., а враховуючи родини, то ще десь 700 тис. закарпатців сидять на валізах і чекають на відкриття кордону

а скільки всього людей в області? 1,2 млн. у вас що, всі на заробітках? :D
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 15 лис, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:32

  Xenon написав:
Зеленський просив Шольца не дзвонити путіну, – Reuters з посиланням на джерела в ОП.

Старушке в подарок
Прислали кофейник,
А пуделю - плетку
И медный ошейник.

Довольна старушка,
А пудель не рад
И просит подарки
Отправить назад.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: появились первые подробности
"Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта".


Секта РПВ по ЛБЗ, ничего не жмёт ?

К верующим в святого Трампония, тот же вопрос
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:33

Shaman
До війни було 1.25 млн. зараз -300 тис емігрантів + 150 тис. ВПО то населення трохи більше мільйона.
  Shaman написав:всі на заробітках?

Десь 80% працездатних чоловіків і 40% жінок їздили на заробітки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:35

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.

пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?


напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити? :) прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.

хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 15 лис, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:37

  pesikot написав:Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: появились первые подробности
"Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта".


Секта РПВ по ЛБЗ, ничего не жмёт ?

К верующим в святого Трампония, тот же вопрос

так вже було озвучено, що території це не головне - тобто питання повернення території навіть стояти не буде, забудьте.

{❗️Зараз Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не територіям, – NYT з посиланням на високопоставленого
українського чиновника.

▪️Територіальне питання дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Найголовніше – гарантії безпеки;
▪️Ширина демілітаризованої зони між двома арміями також буде ключовим фактором.

https://www.nytimes.com/2024/11/13/worl ... peace.html}
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:48

  Xenon написав:
  pesikot написав:Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: появились первые подробности
"Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта".


Секта РПВ по ЛБЗ, ничего не жмёт ?

К верующим в святого Трампония, тот же вопрос

так вже було озвучено, що території це не головне - тобто питання повернення території навіть стояти не буде, забудьте.


Зачекай, не ліпи все в одне

Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія

Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється

Питання повернення територій - то зовсім інше питання
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:55

  pesikot написав:
Зачекай, не ліпи все в одне

Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія

Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється

Питання повернення територій - то зовсім інше питання


:mrgreen:

❗️Війна закінчиться, але точної дати немає, — Зеленський.
Xenon
 
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