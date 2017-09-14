Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:26
Xenon написав:
Коли вони всі (ЕС, США , раша)договоряться, то Зеленського просто поставлять перед фактом що треба зробити і все
Шольц вже поговорив з путіним, – Sueddeutsche Zeitung. Розмова тривала майже годину, обговорювали, як закінчити війну в Україні, пише Bloomberg.
Xenon
Повідомлень: 4895
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:28
Wirująświatła написав:
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький
Це поки всього 300 тис. В нас до війни на заробітки їхало 500 тис., а враховуючи родини, то ще десь 700 тис. закарпатців сидять на валізах і чекають на відкриття кордону
Дюрі-бачі
Повідомлень: 4120
З нами з: 29.07.22
Подякував: 732 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:30
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Із Закарпаття за час повномасштабної війни емігрували 300 тисяч місцевих жителів, — глава ОВА Білецький
Це поки всього 300 тис. В нас до війни на заробітки їхало 500 тис., а враховуючи родини, то ще десь 700 тис. закарпатців сидять на валізах і чекають на відкриття кордону
а скільки всього людей в області? 1,2 млн. у вас що, всі на заробітках?
Востаннє редагувалось
Shaman
в П'ят 15 лис, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 7400
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
Профіль
1
3
5
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:32
Xenon написав: Зеленський просив Шольца не дзвонити путіну, – Reuters з посиланням на джерела в ОП.
Старушке в подарок
Прислали кофейник,
А пуделю - плетку
И медный ошейник.
Довольна старушка,
А пудель не рад
И просит подарки
Отправить назад.
Wirująświatła
Повідомлень: 25697
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
Профіль
3
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:33
Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: появились первые подробности
"Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта".
Секта РПВ по ЛБЗ, ничего не жмёт ?
К верующим в святого Трампония, тот же вопрос
pesikot
Повідомлень: 10638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1254 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:33
Shaman
До війни було 1.25 млн. зараз -300 тис емігрантів + 150 тис. ВПО то населення трохи більше мільйона.
Shaman написав:
всі на заробітках?
Десь 80% працездатних чоловіків і 40% жінок їздили на заробітки
Дюрі-бачі
Повідомлень: 4120
З нами з: 29.07.22
Подякував: 732 раз.
Подякували: 518 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:35
Letusrock написав: Hotab написав:
Тут взагалі якась маячня закарпатська.
пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити?
прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.
хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.
Востаннє редагувалось
wild.tomcat
в П'ят 15 лис, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
Повідомлень: 1553
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:37
так вже було озвучено, що території це не головне - тобто питання повернення території навіть стояти не буде, забудьте.
{❗️
Зараз Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не територіям, – NYT з посиланням на високопоставленого українського чиновника.
▪️Територіальне питання дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Найголовніше – гарантії безпеки;
▪️Ширина демілітаризованої зони між двома арміями також буде ключовим фактором.
https://www.nytimes.com/2024/11/13/worl ... peace.html
}
Xenon
Повідомлень: 4895
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:48
Xenon написав:
так вже було озвучено, що території це не головне - тобто питання повернення території навіть стояти не буде, забудьте.
Зачекай, не ліпи все в одне
Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія
Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється
Питання повернення територій - то зовсім інше питання
pesikot
Повідомлень: 10638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1254 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:55
pesikot написав:
Зачекай, не ліпи все в одне
Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія
Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється
Питання повернення територій - то зовсім інше питання
❗️
Війна закінчиться, але точної дати немає, — Зеленський.
Xenon
Повідомлень: 4895
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
23
73941
Суб 09 лис, 2024 22:43 fler
1493
242587
6076
873778